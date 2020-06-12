В районе проведения Операции Объединенных сил задержали бывшего милиционера, который собирал информацию об украинской армии для "Луганской народной республики".

Об этом сообщается на сайте СБУ. Завербованного украинца в Светлодарске разоблачила контрразведка совместно со следователями Службы безопасности.

В Светлодарске экс-милиционер собирал данные для "ЛНР" Пресс-служба СБУ

Следствие установило, что экс-сотрудник Дебальцевского горотдела милиции был завербован представителем так называемой разведки "народной милиции ЛНР", подконтрольной спецслужбам РФ.

По заданию оккупантов экс-силовик собирал актуальную информацию о силах и средствах украинских военных формирований из района ООС, а также численность, личный состав и маршруты передвижения подразделений.

"Для этого он налаживал знакомства с военными и осуществлял их изучение с целью вербовки", – сказано в сообщении. Отчеты злоумышленник отправлял кураторам по электронным каналам связи.

Пресс-служба СБУ

Задержанному сообщили о подозрении в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК. Он находится под стражей.

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