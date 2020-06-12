На Донбассе поймали шпионившего для "ЛНР" экс-милиционера
В районе проведения Операции Объединенных сил задержали бывшего милиционера, который собирал информацию об украинской армии для "Луганской народной республики".
Об этом сообщается на сайте СБУ. Завербованного украинца в Светлодарске разоблачила контрразведка совместно со следователями Службы безопасности.
Следствие установило, что экс-сотрудник Дебальцевского горотдела милиции был завербован представителем так называемой разведки "народной милиции ЛНР", подконтрольной спецслужбам РФ.
По заданию оккупантов экс-силовик собирал актуальную информацию о силах и средствах украинских военных формирований из района ООС, а также численность, личный состав и маршруты передвижения подразделений.
"Для этого он налаживал знакомства с военными и осуществлял их изучение с целью вербовки", – сказано в сообщении. Отчеты злоумышленник отправлял кураторам по электронным каналам связи.
Задержанному сообщили о подозрении в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК. Он находится под стражей.
Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" заблокировали перемещение мирных граждан через КПВВ "Станица Луганская" и "Марьинка". Люди были вынуждены ночевать под блокпостами оккупантов, одной из местных жительниц потребовалась помощь врача.