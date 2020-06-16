В Сумской области на госгранице подняли флаг России: полиция ищет провокатора

В сети появилось видео, на котором российский флаг якобы висит на пограничном столбе в Сумской области. Правоохранители выясняют, чьих рук это дело.

Видео с флагом опубликовал на своей Facebook-странице Иван Шепотько. Он утверждает, что ролик ему прислал знакомый фермер, а место на кадре – это якобы село Поповка.

"Где находились наши доблестные пограничники, когда это безобразие творилось?", – написал он.

Facebook Ивана Шепотько

В выпуске ТСН рассказали, что пограничники уже провели проверку и утверждают, что нарушения границы со стороны Российской Федерации не зафиксировали. При этом, они не видели и сам флаг, так что сейчас выясняют, кто стоит за провокацией. Тем временем, прокуратура уже открыла дело по двум статьям.

Как сообщал OBOZREVATEL, неизвестным украинским патриотам удалось взломать почту "МВД ДНР" и найти там объяснительную по поводу снятия и сожжения российского флага во временно оккупированном Донецке.