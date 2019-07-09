Кто-то удалил все переписки: в Сумах загадочно исчезла девушка

В Сумах объявили в розыск девушку 1998 года рождения, которая пропала при загадочных обстоятельствах. Мать Яны Тюльпы убеждена, что ее дочь похитили.

Как утверждает пресс-служба отдела коммуникации полиции в Сумской области, девушка исчезла в пятницу, 5 июля. По словам же матери, Яна ушла на работу еще 4 июля, и с тех пор ее не видели, пишет "Курьер".

Алена Тюльпа рассказала, что в роковой вечер дважды звонила дочери: сначала все было хорошо, но во второй раз звонок внезапно оборвался. Якобы Яна сказала, что уже дома, и добавила, что она одна.

В Сумах загадочно исчезла девушка Курьер

"Тут вдруг я услышала на том конце провода звонок другого телефона. Судя по звуку, это был айфон. А уже через мгновение наш разговор с дочкой резко прекратился: мне показалось, что у нее выхватили из рук телефон! По крайней мере, слышались какие-то стычки, характерные для этого!" – отметила мать Яны Тюльпы.

Женщина добавила, что это был их последний разговор – потом ребенок на связь не выходил. Телефон был выключен, а с ее страниц в соцсетях начали исчезать все переписки и информация, сообщила Алена Тюльпа. По словам матери пропавшей девушки, на следующий день она написала заявление в полицию.

"Проанализировав ход событий в последние перед исчезновением Яны дни, у меня есть все основания подозревать в этом некоторых лиц. Предполагаю, что моя дочь под их давлением оказалась в изолированном от общества помещении и не имеет возможности выйти на связь с родными или с кем-либо из людей", – рассказала женщина.

Она отметила, что имеет несколько версий, с какой целью девушку похитили. Женщина добавила, что правоохранители проверяют их, выясняют обстоятельства исчезновения, опрашивают окружение пропавшей Тюльпы.

Также мать рассказала, что родители уже обращались к экстрасенсам, но услышали неутешительные вещи.

В Сумах загадочно исчезла девушка Отдел коммуникации полиции Сумской области

В сообщении полиции говорится, что на вид разыскиваемой 18-20 лет, рост около 175 см. Она худощавого телосложения, волосы длинные, светлые. Была одета в куртку синего цвета, синие джинсы, белые мокасины. Особые приметы: имеет татуировку на правой ноге в виде птички колибри, родимое пятно под нижней губой в виде шрама.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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