В Сумах были уволены 47 медицинских работников коммунального учреждения "Сумской городской клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии". Правоохранители устанавливают правомерность таких действий.

Как передает УНИАН, 1 апреля местная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного нарушения законодательства о труде (ч. 1 ст. 172 УК Украины).

На одном из местных телеканалов показали сюжет о том, как во время карантина из роддома увольняют сотрудников. Под сокращение попали льготные категории лиц, в частности, матери-одиночки, лица, которым осталось 1-2 года до выхода на пенсию и других.

По словам начальника областного управления здравоохранения Дмитрия Кравцова, увольнения связаны с оптимизацией и людей якобы заранее об этом предупредили.

"Из 16 заявленных врачей - 13 пенсионеры. Трем из них предложена занятость на неполный рабочий день. Также сокращены 10 средних медработников, которым были предложены места на вакантные должности в этом медучреждении. Но они отказались. На сегодняшний день в роддоме существует пять таких вакантных мест и должность бухгалтера, от которой отказался специалист с экономическим образованием. Еще под сокращение попали четыре санитарки и семь работников вспомогательных подразделений", – рассказал чиновник.

В свою очередь директор КУ "Сумской городской клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии" Ольга Чирва объясняет сокращение персонала проведением реформирования медицинской отрасли и вынужденной мерой, поскольку экономический анализ показал, что сумма средств, которую планируется получать от Национальной службы здоровья, не будет покрывать все расходы на оплату труда персонала.

По ее словам, по состоянию на 1 апреля штатное расписание медучреждения уменьшилось на 86,25 единицы: по состоянию на 1 января было 360,5 единицы, а сегодня осталось 274,25 единицы.

По информации Чирвы, пока общее число сокращенных работников составляет 37, из них 16 врачей, 10 медицинских сестер и акушерок, четыре младших медицинских сестры и семь других работников. Кроме того, восемь человек (одна сестра медицинская, три младших сестры, четыре - других) были уволены по п. 6 ст. 36 Кодекса законов о труде Украины как не согласные продолжать работу из-за изменений существенных условий труда.

Также известно, что 1 апреля сокращенным работникам роддома выдали на руки трудовые книжки и копии соответствующего приказа об увольнении с работы. Медработники считают сокращение незаконным, утверждая, что профсоюз отказался согласовывать их увольнение.

Работники роддома имеют право обжаловать свое увольнение в суде.

fastrackids.com.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Житомире весь коллектив инфекционного отделения городской больницы №1 пригрозил написать заявления об увольнении. Причиной стали ложные обвинения в коррупции со стороны мэра Сергея Сухомлина.

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