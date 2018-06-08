В Сумах семья пострадала от взрыва пороха: дети в тяжелом состоянии

В Сумах в результате взрыва банки с порохом во дворе жилого дома, пострадали 41-летний мужчина и его маленькие дети.

"От огонька зажигалки взорвалась банка с порохом. 10-летний мальчик в присутствии отца и своей 10-месячной сестренки ради развлечения поджег охотничий порох, в результате чего и произошел взрыв", – говорится в сообщении отдела коммуникации полиции области.

Пострадавшие были госпитализированы с ожогами различной степени. Сейчас дети в крайне тяжелом состоянии находятся в реанимационном отделении, их отец – в ожоговом.

Новости В Кропивницком прогремел взрыв у отделения банка

Как подтвердил сам отец, он разрешил своему сыну поджечь банку с охотничьим бездымным порохом "Сокол" производства СССР, которую тот нашел в соседней нежилой и незакрытой квартире.

"Во время осмотра помещений дома, рассчитанном на проживание нескольких семей, а также общего коридора, специалисты взрывотехнической службы обнаружили еще три металлические банки с порохом и коробку с капсулами, которые остались в одной из заброшенных квартир", – добавил заместитель начальника ГУНП Олег Григоров.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту небрежного хранения огнестрельного оружия или боевых припасов, в рамках которого устанавливают обстоятельства случившегося.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Афганистане 7 детей из одной семьи потеряли ноги из-за взрыва боеприпаса.