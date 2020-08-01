В Сумах подростки изнасиловали 6-летнего мальчика: люди подняли бунт

В Сумах в пятницу, 31 июля, местные жители в районе ул. Добровольной перекрыли железную дорогу – они от полиции расследовать случай с изнасилованием 6-летнего мальчика группой подростков.

По словам людей, обидчиков было семь – им от 12 до 14 лет. Также сообщается, что эта группа подростков издевается над пенсионерами и занимается кражами. Об этом говорится в публикации на 0542.ua.

Сайт со ссылкой на слова спикера управления Патрульной полиции Олега Сологуба сообщил, что 25 июля в полицию поступило сообщение об изнасиловании ребенка.

"Но подробности ему неизвестны – делом занимаются в Главном управлении Национальной полиции", – сообщили журналисты.

Противоречивая информация от полиции

Впрочем, 1 августа на сайте полиции Сумской области появилось сообщение о том, что уголовное производство в отношении несовершеннолетних было открыто именно по результатам беседы с возмущенными протестующими 31 июля.

"На место происшествия выехали представители руководства ГУНП в Сумской области и Сумского городского отдела полиции. После проведенных переговоров с активом собрания и опроса других участников акции, следователи полиции по заявлениям сумчан открыли уголовное производство по статье "Хулиганство", в рамках которого начали досудебное расследование. Сейчас установлены трое подростков в возрасте 13-14 лет, и на родителей двух из них уже составлены административные материалы за невыполнение родительских обязанностей", – говорится в заявлении на сайте полиции.

Полицейские добавили, что выясняются личности еще двух несовершеннолетних, на которых жалуются местные жители. Также устанавливаются возможные другие эпизоды с их участием.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году на Одесщине 12-летнего школьника изнасиловал 15-летний ранее судимый старшеклассник вместе с тремя другими учениками.