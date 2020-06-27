В Сумах чиновники "наварились" на аппаратах ИВЛ: детали преступной схемы

В Сумах из-за оборудки чиновников одна из клинических больниц получила вместо 23 аппаратов искусственной вентиляции легких, необходимых в борьбе с COVID-19, только пять.

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Об этом на официальном сайте сообщила Служба безопасности Украины. Как предварительно установило следствие, коммерческой структуре было перечислено более 17 миллионов гривен бюджетных средств. На эту сумму фирма должна была поставить 23 аппарата ИВЛ, однако этого не произошло.

Кроме того, в ходе проверки правоохранители установили: во время процедуры госзакупок чиновники искусственно завысили стоимость медицинского оборудования. В результате цена на 20% превысила рыночную.

В Сумах разоблачили оборудку с аппаратами ИВЛ. Пресс-служба СБУ

Во время обысков по месту работы и жительства фигурантов были изъяты документы с доказательствами противоправной деятельности. Также на соответствие сертификата проверяется само медицинское оборудование.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) УК, проверяется причастность должностных лиц к созданию преступной схемы.

В Сумах разоблачили оборудку с аппаратами ИВЛ. Пресс-служба СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава Максим Степанов заявил: если стремительный рост статистики по COVID-19 в Украине продолжится, задействовать придется больницы не только второй, но и третьей волны.