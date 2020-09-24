В Сумах неизвестные в балаклавах похитили полковника ВСУ

В ночь на четверг, 24 сентября, в Сумах неизвестные похитили полковника Вооруженных сил Украины Юрия Полоуса.

Как сообщили OBOZREVATEL источника в правоохранительных органах, шестеро неизвестных лиц в балаклавах с оружием через забор проникли на территорию Сумского национального аграрного университета.

"Сторожу представились сотрудниками СБУ, после чего зашли в комнату общежития по месту жительства командира в/ч А-7045 ВСУ полковника Полоуса, 1975 г.р." – говорится в сообщении.

Военного связали, посадили в неустановленный автомобиль и уехали в неизвестном направлении.

Сейчас введена в действие полицейская операция "Перехват".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в начале июля похитили Сергея Ткаченко – одного из акционеров ООО "Севастопольский судоремонтный завод "Южный", имущество которого находится на территории временно оккупированного Крыма.

Правоохранители 15 июля освободили бизнесмена и задержали подозреваемых.