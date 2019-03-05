В Сумах пришли с обысками к известному вору в законе: что известно 

В Сумах утром 5 марта в квартиры и дом на Барановке, связанные с известным вором в законе Сергеем Лысенко (Лерой Сумским), прибыла полиция.

Возле помещений находились десятки правоохранителей, Лысенко же в городе пока нет, сообщает Sumy.Today.

По словам адвоката Петра Маланчука, основанием для проведения обысков является решение Киевского районного суда Харькова, однако оно выдано с нарушением требований законодательства и не может предоставлять разрешение для проникновения в помещение.

Sumy.Today

Sumy.Today

В соответствии с постановлением суда об обыске, он проводится в рамках уголовного производства, которое расследует следственное управление ГУ НП в Харьковской области.

Сергей Лысенко

По данным СМИ, 64-летний Лера Сумской — влиятельный украинский криминальный авторитет, вор в законе, возможно, самая влиятельная фигура в этом движении.

Википедия называет его "приверженцем старых воровских традиций". Он "опирается на поддержку ряда московских воров", а также курирует украинские места лишения свободы, имея во многих колониях своих "смотрящих".

Как писал OBOZREVATEL, в феврале 2019 года в Киеве полиция задержала двух "воров в законе" "Нодара Руставского" и "Тенго Гальского", а также российского уголовного авторитета "Полузверя".

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