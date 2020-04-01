В Сумах мужчину оштрафовали на 17 тысяч гривен за то, что находился в магазине без защитной маски, как это предусмотрено правилами карантина из-за коронавируса в Украине.

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Соответствующее решение о привлечении его к административной ответственности вынес Заречный районный суд Сум. Об этом сообщает пресс-служба Судебной власти.

Отмечается, что 30 марта мужчина зашел в магазин без респираторной или медицинской маски, чем нарушил правила карантина, установленные в том числе решением исполнительного комитета городского совета.

В Сумах мужчину оштрафовали за то, что был без маски в магазине

"1 апреля 2020 года человека, находившегося в помещении продуктового магазина без маски, Заречный районный суд города Сумы привлек к административной ответственности за нарушение правил карантина и наложил на него штраф в размере 17 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

При этом, кроме штрафа, мужчина обязан будет также оплатить судебные издержки в сумме 420,2 гривны.

Правда, в течение 10 дней сумчанин еще может обжаловать это постановление в апелляционном суде.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках усиления карантина из-за коронавируса, в Украине не только введут режим обязательного ношения защитных масок с 6 по 24 апреля, но и ограничат пребывание людей на улице.

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