Главная Новости
1 апреля • обновлено в 17:02
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

В Сумах мужчину оштрафовали на 17 тысяч за пребывание в магазине без маски

3.4т
Читать материал на украинском

В Сумах мужчину оштрафовали на 17 тысяч гривен за то, что находился в магазине без защитной маски, как это предусмотрено правилами карантина из-за коронавируса в Украине.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Соответствующее решение о привлечении его к административной ответственности вынес Заречный районный суд Сум. Об этом сообщает пресс-служба Судебной власти.

Отмечается, что 30 марта мужчина зашел в магазин без респираторной или медицинской маски, чем нарушил правила карантина, установленные в том числе решением исполнительного комитета городского совета.

В Сумах мужчину оштрафовали за то, что был без маски в магазине

В Сумах мужчину оштрафовали за то, что был без маски в магазине

"1 апреля 2020 года человека, находившегося в помещении продуктового магазина без маски, Заречный районный суд города Сумы привлек к административной ответственности за нарушение правил карантина и наложил на него штраф в размере 17 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

При этом, кроме штрафа, мужчина обязан будет также оплатить судебные издержки в сумме 420,2 гривны.

Правда, в течение 10 дней сумчанин еще может обжаловать это постановление в апелляционном суде.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках усиления карантина из-за коронавируса, в Украине не только введут режим обязательного ношения защитных масок с 6 по 24 апреля, но и ограничат пребывание людей на улице.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "суд" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Темы
суд Карантин в Украине
Место
Украина Сумы
Теги
штрафы расследование
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
9
4
Смешно
7
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Руденко Сергей
Руденко Сергей
Пусть зайдет в соседние аптеки и снимет наличие этих медицинских масок
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Расследования

Коронавирус. Самое важное

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги