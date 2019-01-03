В Сумах лифт убил младенца: трагедия получила продолжение

Полиция задержала двух подозреваемых из-за смерти двухмесячного ребенка в результате обрыва лифта в многоэтажке в Сумах.

Об этом рассказала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Натальи Науменко на своей странице в Facebook.Задержанным уже готовятся сообщения о подозрении.

"По результатам первоочередных следственных действий, проведенных сотрудниками полиции и Управления защиты экономики под процессуальным руководством прокуратуры, в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны два человека, преступные действия или бездействие которых привели к гибели младенца", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 2 января, в Сумах в результате ЧП с лифтом погиб двухмесячный младенец. Трагедия произошла после возвращения дедушки ребенка с прогулки. Выходя на 9-м этаже с коляской, лифт внезапно оборвался.