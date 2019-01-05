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В Сумах лифт убил младенца: стало известно о скандальном решении суда

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В Сумах суд отпустил под домашний арест двоих подозреваемых по делу о гибели младенца в лифте многоэтажного дома.

Директора предприятия "Горсумылифт" отпустили под домашний арест до 26 февраля, а электромонтера предприятия взяли под ночной домашний арест до 1 марта, передает UA:Сумы.

В обоих случаях прокуроры просили суд поместить подозреваемых под стражу. Им инкриминируют нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, что повлекло гибель ребенка.

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В Сумах лифт убил младенца: трагедия получила продолжение

Директор "Горсумылифт" подозревается также в злоупотреблении служебным положением, что привело к тяжелым последствиям.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 2 января, в Сумах в результате ЧП с лифтом погиб двухмесячный младенец. Трагедия произошла после возвращения ребенка с дедушкой с прогулки. Когда они выходили из лифта, тот неожиданно оборвался.

В прокуратуре заявили, что поломка лифта могла быть вызвана неправильным ремонтом.

Место
УкраинаСумы
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Лифт нужно посадить за решетку
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Онлайн Камера
Онлайн Камера
😮😱🡆 snip.li/wcP2 🡄😱😮
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