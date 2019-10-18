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18 октября • обновлено в 10:18
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В Сумах годовалый малыш час просидел в закрытом авто

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В Сумах родители оставили в автомобиле годовалого мальчика и дали ему ключи, чтобы он поиграл. Вместо этого малыш закрылся изнутри и провел в машине около часа.

На помощь семье прибыли патрульные, а также мастер с "отмычками", однако открыть дверь или хотя бы опустить стекло не удалось. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Когда ребенок начал плакать, родители позволили разбить боковое окно автомобиля.

В Сумах годовалый малыш час просидел в закрытом авто. Иллюстрация

В Сумах годовалый малыш час просидел в закрытом авто. Иллюстрация

Мальчика сразу забрала мать. Она и рассказала, что именно в тот день малыш праздновал свое первое День рождения.

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Место
Украина Сумы
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