В суде над сепаратистом Муравицким произошла драка: опубликовано видео

Во время суда над журналистом-сепаратистом Василием Муравицким в Житомире националисты якобы напали на его адвокатов (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Это произошло после того, как прокурор вышел из зала заседаний, написал сам Муравицкий на своей странице в Facebook.

"Дело у прокуроров валится!!! Только что прямо в зале суда Житомира титушки вместе с Евгением Карасем напали на моих адвокатов и избили их!!! Когда вышел прокурор, было совершено нападение!!!" — говорится в сообщении.

По данным "Таймера", в результате инцидента адвокат Андрей Гожый и журналист Андрей Лактионов были госпитализированы. Также издание пишет, что присутствующие в зале суда утверждают, что видели у националистов холодное оружие.

"С14 были в зале с ножами. Судьи на их провокации не реагировали. Охрана на вопрос, почему допускают их с ножами на судебное заседание, ответила: "У нас рамка не реагирует", — сообщила очевидица Алина Корягина.

В свою очередь, активисты С14 имеют несколько другую версию произошедшего, которой они поделились в своем Telegram-канале. По их словам, инициатором конфликта был некий мужчина-провокатор, а не они.

"На суде по сепаратисту Муравицкому произошел конфликт с лицом в кожаной куртке. Он начал толкать людей, после чего его отпихнули. Далее эта уголовная морда начала буквально драться. Это все видно на видео. Адвокаты Муравицкого спокойно покинули зал. Схватку затеял единолично лысый в кожаной куртке. После столкновения это существо чудом научилось говорить на государственном языке. С14 готовы предоставить защиту господину Муравицкому и его адвокатам и оберегать их покой от уголовного провокатора в дальнейшем. Нам важен законный приговор для сепаратиста", — говорится в заявлении С14.

Суд на Муравицким "Таймер"

Суд на Муравицким "Таймер"

Активисты также напомнили, что Муравицкому инкриминируют государственную измену за сотрудничество с российскими пропагандистскими СМИ. Доказательством этому являются аудиозаписи его переговоров о заказных антиукраинских статьях.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 августа после очередного заседания суда Муравицкого, обвиняемого в госизмене и посягательстве на территориальную целосность Украины, активисты облили зеленкой.