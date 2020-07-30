В суде Киева готовят документы на экстрадицию вагнеровцев? В здании заметили сотрудников СБУ

В Шевченковском районном суде Киева якобы решается вопрос с подготовкой документов для экстрадиции задержанных наемников ЧВК Вагнера из Беларуси в Украину.

Об этом написал на своей странице в Facebook бывший военнослужащий ВСУ Роман Ковалев. По его словам, речь якобы идет о 28 боевиках, которые воевали на Донбассе.

"Все они – граждане России. 14 из них имеют еще и украинские паспорта. В одном из судов города Киева решается вопрос о направлении соответствующих материалов белорусской стороне для последующей их экстрадиции. По словам следователей, среди этих 28-ми – "очень интересные лица", – отметил Ковалев.

В тоже время журналист OBOZREVATEL, который находится в Шевченковском районном суде Киева, узнал, что туда прибыли сотрудники СБУ. Однако со всеми вопросами по поводу скандального дела с вагнеровцами они попросили обращаться в пресс-службу органа с официальным запросом.

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