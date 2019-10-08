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8 октября • обновлено в 13:24
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В страшной аварии под Николаевом погибли руководители полиции

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Рано утром 8 октября в страшном ДТП на автодороге Херсон – Николаев вблизи села Шевченково на Николаевщине погибли руководители криминальной полиции и управления противодействия наркопреступности области.

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В результате аварии не стало начальника криминальной полиции Сергея Сидоренко и временно исполняющего обязанности начальника Управления противодействия наркопреступности облуправления полиции Владимира Илличко, сообщили пресс-службе ГУНП в Николаевской области.

Как стало известно, Сидоренко и Илличко ехали в автомобиле Тоyоtа, который врезался в Lexus лоб в лоб. Водитель последнего авто был госпитализирован. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Под Николаевом разбились руководители полиции

Под Николаевом разбились руководители полиции

Под Николаевом разбились руководители полиции

Под Николаевом разбились руководители полиции

Под Николаевом разбились руководители полиции

Под Николаевом разбились руководители полиции

Под Николаевом разбились руководители полиции

Под Николаевом разбились руководители полиции

Под Николаевом разбились руководители полиции

Под Николаевом разбились руководители полиции

Под Николаевом разбились руководители полиции

Под Николаевом разбились руководители полиции

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Днепром произошло смертельное ДТП с автобусом. Он вылетел на встречку.

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Персона
Вячеслав Аброськин
Место
Украина
Тег
ДТП
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Писаренко Сергей
Писаренко Сергей
Земля ВАМ пухом!!
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...Рано утром 8 октября в страшном ДТП..." () А ещё они двигались со страшной скоростью, да? Борьба с наркопреступностью - небось волшебных колес напринимали. Но зато теперь стали хорошими ментами.
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