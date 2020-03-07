В СССР прошло жуткое испытание ядерного оружия, убившее множество людей

В СССР в сентябре 1954 года на полигоне Тоцком произошли испытания ядерного оружия, во время которых погибли солдаты советской армии.

На испытаниях присутствовали Хрущев и Жуков, а население деревень на тот период отселили за 50 километров, сообщает "Русская семерка".

Учения под названием "Снежок" были чрезвычайно масштабными и жестокими по отношению к военным. Командование хотело проверить, как ядерный взрыв действует не только на технику, но и на живую силу. На полигон Тоцкий прибыли 45 тысяч солдат и офицеров, которые не знали, в каких испытаниях будут участвовать.

В СССР прошло жуткое испытание ядерного оружия Архивное фото

Им было приказано изрыть территорию рвами и окопами, чтобы переждать там ядерный взрыв. Бомбу с названием "Татьянка" должны были скинуть с самолета. Ее мощность составляла 40 килотонн – слабее, нежели бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, были значительно слабее по своей мощности.

Бомбу на полигон сбросили с 8000 метров. После этого по эпицентру начала работать расположенная там боевая техника, а пехоте было приказано "наступать". Военные получили сильнейшее облучение, сколько конкретно бойцов погибло во время испытаний, не известно до сих пор.

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