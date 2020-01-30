В США возобновили громкий иск против Тимошенко: в чем подозревают

Американская компания Universal Trading & Investment Co., Inc. (UTICo) подала в Федеральный суд Нью-Йорка (США) уточненный иск против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко по подозрению в организованной преступности.

Об этом сообщает BBC News Ukraine. В документе фигурируют трое ответчиков: сама Тимошенко, ее муж Александр, получивший политическое убежище в Чехии, и бывший замминистра финансов России Андрей Вавилов, проживающий в Нью-Йорке.

Кроме того, в исковом заявлении упоминается группа лиц, которых UTICо тоже квалифицирует как "агентов" Тимошенко, но не включает в число ответчиков.

В США возобновили громкий иск против Тимошенко

В чем суть дела

Тимошенко и ее подельников подозревают в нарушении американского закона RICO об организованной преступности. UTICo пытается получить 18 млн 344 тысяч 480 долларов, которые федеральный суд Массачусетса в июле 2011 года постановил взыскать в ее пользу с корпорации "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ). Тимошенко была ее президентом и, как говорится в исковом заявлении, "с помощью своего мужа Александра Тимошенко установила свой личный контроль над всеми активами ЕЭСУ".

Кроме того, UTICо судилась с корпорацией Bassington, Unc., которую она называет офшорным холдингом ЕЭСУ, принадлежащим супругам Тимошенко, и отсудила у нее в мае 2012 года 23,08 млн долларов, но никаких денег пока и тут не получила.

По словам адвокатов истца, Александр Тимошенко помогал жене "отмывать деньги с целью сокрытия авуаров ЕЭСУ и Bassinger и переводить откаты", а Вавилов якобы получил от нее взятку в сумме 10 млн долларов и приобрел в Нью-Йорке за 5 млн квартиру в роскошном здании Time Warner Tower South.

Как говорится в исковом заявлении, Вавилов якобы получил взятку за то, что в 1996-1997 гг. помог Тимошенко уладить задолженность ЕЭСУ на сумму 450 млн долларов. "Целью этой схемы являлось скрыть от кредиторов авуары ЕЭСУ, большая часть которых оказалась потом на офшорных счетах", – утверждает истец.

Андрей Вавилов versia.ru

По словам UTICo, Тимошенко активно пользовалась нью-йоркскими банками, что дает манхэттенскому федеральному суду юрисдикцию в этом деле. Среди прочего, Тимошенко обвиняют в том, что она перевела из Нью-Йорка примерно 2 млн 479 тысяч долларов на оплату 4 заказных убийств.

Связь с Лазаренко

Истец называет Тимошенко фактическим владельцем ЕЭСУ и пишет, что она перечисляла 50% прибылей корпорации своему сообщнику бывшему премьер-министру Украины Павлу Лазаренко, который был осужден в США за отмывание денег.

В частности, Тимошенко, по словам истца, перевела Лазаренко через нью-йорские банки более 101 млн долларов.

Тимошенко с мужем Александром Сегодня

"Агенты" Тимошенко

В декабре 2019 года манхэттенский федеральный судья Пол Кротти отклонил иск протим Тимошенко именно из-за отсутствия необходимых для подозрения в нарушении закона имен "агентов", через которых Тимошенко могла проворачивать махинации.

В январе адвокаты истца ходатайствовали о том, чтобы Кротти разрешил им переписать исковое заявление. Судья согласился.

Кого назвали сообщниками

В уточненном иске "агентами" Юлии Тимошенко названы нью-йорский миллиардер, уроженец Мукачева Александр или Алекс Ровт и его друг детства и бывший партнер по торговле азотными удобрениями Имре Пах.

Список "агентов" Тимошенко включает также бруклинского риэлтора украинского происхождения Артура Чечеткина, жениха дочери Тимошенко Евгении, которая по словам истцов, стала действовать от имени матери после того, как ту посадили в августе 2011 года в тюрьму.

В перечне "агентов" – Марк Болдырев, который якобы "управлял для Тимошенко офшорным банком под названием First Trading Bank, использовавшимся для незаконных денежных переводов с Украины в Нью-Йорк".

Услуги в нью-йорском финансовом секторе якобы предоставлял Тимошенко другой "агент" – Александр Левченко.

Наконец, истец причисляет к "агентам" Тимошенко проживающего в Нью-Йорке гражданина Украины Игоря Бойко. В 2006 году два нью-йорских украинца наняли Бойко управлять своей кондитерской фабрикой в Житомире, в которую они вложили более 100 млн долларов.

По словам истца, с помощью Тимошенко и ее людей Бойко якобы незаконно присвоил контрольный пакет акций фабрики, а взамен финансировал Тимошенко и во время предвыборной кампании даже приказал изготовить кондитерские изделия с ее портретом.

По версии истца, в 1995-1996 гг. Ровт и Пах будто бы перевели из Нью-Йорка контролировавшимся Тимошенко компаниям в Лондоне и на Кипре в общей сложности почти 14 млн долларов. Взамен Лазаренко и Тимошенко якобы помогли им получить доступ к портовым сооружениям в Одессе и присвоить складированные там удобрения из Тольятти на сумму более 8 млн долларов.

В исковом заявлении фигурирует также числящийся в главном розыскном списке ФБР авторитетный бизнесмен Семен Могилевич, с которым Лазаренко и Тимошенко якобы незаконно поделили газовый рынок Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федеральный суд Нью-Йорка отклонил иск UTICo о взыскании около 18,3 миллиона долларов с Тимошенко в декабре 2012 года. Компании не удалось предъявить доказательства того, что представители Тимошенко или она лично занимались какой-либо предпринимательской деятельностью в Нью-Йорке.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал