В США предупредили Украину о спецоперации Кремля

В 2019 году Украина будет оставаться горячей точкой Европы из-за агрессии России, в частности, из-за желания Кремля повлиять на выборы в стране.

Такой прогноз сделал американский дипломат, экс-заместитель генерального секретаря НАТО, научный сотрудник в Atlantic Council Александр Вершбоу, передает "Апостроф". Кроме того, он считает вероятными дальнейшие конфликты между Западом и РФ.

"Украина будет оставаться центральным вопросом… Очевидно, что Россия будет пытаться применить все свои инструменты, чтобы вмешаться в украинские президентские и парламентские выборы в этом году. По меньшей мере, чтобы посеять беспорядок и хаос. А как максимум — привести к власти более покладистых лидеров, которые могут быть готовы принять диктат России", — сказал он.

Александр Вершбоу Эхо Москвы

"Не думаю, что это возможно, но они могут считать, что этого можно достичь. Это означает, что Украину может ждать эскалация насилия, как это было в конце прошлого года. В то же время Запад отвлекается на внутренние вызовы в США и Европе", — отметил эксперт.

Он указал на то, что мир поджидают новые глобальные вызовы, в частности, опасность кибернетической войны.

"Нападения хакеров на институты и важнейшую инфраструктуру, скорее всего, станут более серьезными в 2019 году. Из-за развития технологий защищаться все сложнее", — считает Вершбоу.

Иллюстрация. Война РФ против Украины "Аргумент"

Как писал OBOZREVATEL, недавно министр обороны Украины Степан Полторак разоблачил новый план России по захвату двух морей — Азовского и Черного. Министр указал на то, что РФ прибегает к ползучему наступлению.

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