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В США предупредили Украину о спецоперации Кремля

6.1тЧитать материал на украинском

В 2019 году Украина будет оставаться горячей точкой Европы из-за агрессии России, в частности, из-за желания Кремля повлиять на выборы в стране.

Такой прогноз сделал американский дипломат, экс-заместитель генерального секретаря НАТО, научный сотрудник в Atlantic Council Александр Вершбоу, передает "Апостроф". Кроме того, он считает вероятными дальнейшие конфликты между Западом и РФ.

"Украина будет оставаться центральным вопросом… Очевидно, что Россия будет пытаться применить все свои инструменты, чтобы вмешаться в украинские президентские и парламентские выборы в этом году. По меньшей мере, чтобы посеять беспорядок и хаос. А как максимум — привести к власти более покладистых лидеров, которые могут быть готовы принять диктат России", — сказал он.

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Александр Вершбоу

Александр Вершбоу

Эхо Москвы

"Не думаю, что это возможно, но они могут считать, что этого можно достичь. Это означает, что Украину может ждать эскалация насилия, как это было в конце прошлого года. В то же время Запад отвлекается на внутренние вызовы в США и Европе", — отметил эксперт.

Он указал на то, что мир поджидают новые глобальные вызовы, в частности, опасность кибернетической войны.

"Нападения хакеров на институты и важнейшую инфраструктуру, скорее всего, станут более серьезными в 2019 году. Из-за развития технологий защищаться все сложнее", — считает Вершбоу.

Иллюстрация. Война РФ против Украины

Иллюстрация. Война РФ против Украины

"Аргумент"

Как писал OBOZREVATEL, недавно министр обороны Украины Степан Полторак разоблачил новый план России по захвату двух морей — Азовского и Черного. Министр указал на то, что РФ прибегает к ползучему наступлению.

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Темы
Российско-украинский конфликтРоссийская военная угроза
Персона
Александер Вершбоу
Место
Украина
Теги
РоссияAtlantic Council
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
трамп агент путина! Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Украина готова к войне с росийскими выплядками окупантами! Россия проиграла войну в Украине!-военные эксперты ! война до полной победы!
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