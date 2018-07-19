В США поймали агента Кремля: выяснилось, какой след она оставила в Украине

Гражданка России Мария Бутина, которая была задержана в столице США Вашингтоне по подозрению в работе агентом на Москву, принимала активное участие в установлении оккупационной власти в Крыму в 2014 году.

Об этом идет речь в материале аналитика Вадима Лабаса на Enigma. По его словам, еще в 2009-м Бутина посещала всероссийский фестиваль "Селигер", на котором готовили "сепаратистских лидеров" в Украине и где впервые появился флаг "ДНР".

"Уже через год Мария создает организацию "Общественная безопасность и порядок" и активно участвует в оружейной жизни РФ. В 2011-м на базе своей общественной организации Мария создает движение "Право на оружие", которое в скором времени становится флагманом борьбы за разрешительную систему на короткоствол. Через короткое время "Право на оружие" становится политическим проектом", - рассказал Лабас.

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После оккупации Крыма Бутина активно включилась в проект "Новороссия" - использовала свое влияние среди определенного слоя населения и призывала к поддержке террористов на востоке Украины.

"После окончательного разгрома проекта "Новороссии" Бутина попадает под крыло заместителя председателя Центробанка Александра Торшина (находится под санкциями США), который в это время становится почетным членом организации "Право на оружие". И уже в начале 2016 года ее посылают в США оказывать влияние на политические круги", - рассказал аналитик.

Также Бутина является почётным членом с "Всеукраинской ассоциацией владельцев оружия" (УАВЗ).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне всплыли скандальные подробности об арестованной в США Бутиной.