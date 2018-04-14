В США объяснили, зачем Путин развязал войны в Украине и Сирии

Президент Российской Федерации Владимир Путин затеял войну на Донбассе, чтобы не потерять Украину, а в Сирии – для сохранения кремлевского влияния на Ближнем Востоке.

"То, что происходит на Донбассе, как по мне, – это страх России потерять Украину. Россия хотела бы присоединить к себе Украину", – заявил экс-посол США в Украине, старший научный сотрудник Института Брукингса Стивен Пайфер в комментарии "Апострофу".

По его словам, уже понятно, что украинцы не хотят присоединения к РФ.

"Поэтому, думаю, Россия делает все, что может, чтобы сохранять давление на правительство в Киеве, чтобы Украине было труднее добиться успеха", – сообщил Пайфер.

По словам дипломата, в ситуации с Сирией у России мало союзников.

"В случае с Сирией Россия, думаю, хочет сохранять свое влияние на Ближнем Востоке. Но у нее не много союзников. Башар Асад (сирийский президент. – Ред.) один из них. Если они его все же выбрали, то выбор не такой уж и большой", – резюмировал Пайфер.

Как сообщал "Обозреватель", ранее премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировали атаку на ряд объектов режима Асада.