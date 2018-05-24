В США фура протаранила школьный автобус: ранены десятки людей

В американском штате Висконсин фура врезалась в школьный автобус, в результате чего пострадали 20 человек.

Как сообщает NBC15 со ссылкой на местные власти, на момент аварии в салоне автобуса находилось 33 человека. По информации телеканала, четыре человека получили серьезные травмы, двоих из которых доставили в больницу на медицинском вертолете.

nbc15_madison via Twitte

jsonline.com

Как сообщил представитель одного из медучреждений, в настоящий момент в критическом состоянии находится один человек.

По данным властей, водитель грузовика не справился с управлением и протаранил школьный автобус, который остановился на обочине из-за технических проблем.

UPDATE: Nine injured after semi hits school bus carrying Milwaukee area students in Columbia Countyhttps://t.co/nYV2aqsvZZ pic.twitter.com/WGKrNLuRN3 — CBS 58 News (@CBS58) 23 мая 2018 г.

UPDATE: People called 911 to report a semi truck driving erratically on the highway before it hit the school bus #news3 pic.twitter.com/b2MyDfYekc — Amanda Quintana (@AmandaQTV) 23 мая 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 мая в американском штате Нью-Джерси школьный автобус попал в аварию, в результате чего погибли два человека - ребенок и учитель, ранения получили 43 человека.