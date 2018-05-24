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В США фура протаранила школьный автобус: ранены десятки людей

1.8тЧитать новость на украинском

В американском штате Висконсин фура врезалась в школьный автобус, в результате чего пострадали 20 человек.

Как сообщает NBC15 со ссылкой на местные власти, на момент аварии в салоне автобуса находилось 33 человека. По информации телеканала, четыре человека получили серьезные травмы, двоих из которых доставили в больницу на медицинском вертолете.

nbc15_madison via Twitte

jsonline.com

Как сообщил представитель одного из медучреждений, в настоящий момент в критическом состоянии находится один человек.

По данным властей, водитель грузовика не справился с управлением и протаранил школьный автобус, который остановился на обочине из-за технических проблем.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 мая в американском штате Нью-Джерси школьный автобус попал в аварию, в результате чего погибли два человека - ребенок и учитель, ранения получили 43 человека.

Место
США
Объект
ДТП
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