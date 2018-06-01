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В списке 47 человек: Луценко сказал, чьи убийства готовились в Украине помимо Бабченко

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Помимо покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, преступные группировки планировали убийства еще 47 человек.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook, отметив, большинство людей из этого списка являются известными журналистами из Украины и России.

"Задержание Г. до теракта не обезвредило бы угрозу всем этим людям. Имитация убийства давала возможность получить дополнительную информацию о списке и о заказчике. В результате этой оперативной комбинации следствие получило список из 47 человек, которые могли быть следующими жертвами террористов", - написал Луценко, отметив, что им сообщили об опасности и сейчас организовывается их защита.

"Следствие также получило важные доказательства связей Г. с российскими спецслужбами, о чем мы сообщим позже", - добавил генпрокурор.

По словам Луценко, за некоторые убийства требовали до 3 миллионов.

"Обсуждая, кто в списке, организатор третьему лицу сказал, тут и миллиона маловато, взял бы и за 3 млн, а в среднем 300 тыс. Это циничный разговор", - рассказал генпрокурор в эфире "Радио НВ", передает "112 Украина".

По словам адвоката во время обыска у Бориса Германа, которого подозревают в организации покушения на Бабченко, был изъят телефон.

31 мая суд арестовал Германа на 2 месяца. Защита намерена подавать апелляцию.

Напомним, о якобы убийстве Бабченко стало известно ночью 29 мая. Сообщалось, что в него стреляли, после чего он "умер" в карете "скорой помощи". Информацию "подтвердили" в полиции, которая опубликовала "фоторобот" предполагаемого убийцы.

30 мая на брифинге в Киеве глава СБУ Василий Грицак сообщил, что все это было инсценировкой и речь идет о спецоперации СБУ по поимке заказчика убийства журналиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Луценко и Грицак отчитались перед дипломатами о спецоперации с Бабченко.

Читайте все новости по теме "Покушение на Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Тема
Покушение на Аркадия Бабченко
Персоны
Юрий ЛуценкоАркадий Бабченко
Место
Украина
Объект
Генеральная прокуратура Украины
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Два дня назад на листочке было 30 фамилий, теперь 47, догадались на другой стороне посмотреть?)))) Подозреваю, что через неделю в списке стенет 450 + один презик)))
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