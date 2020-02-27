В Совфеде России пригрозили "узаконить" оккупацию Крыма

Россия намерена принять закон, который сделает невозможным возвращение захваченных ею территорий других стран, включая украинский Крым.

Об этом в эфире пропагандистской программы "60 минут" телеканала "Россия 1" заявил одиозный член комитета Совета федерации России по международным делам Алексей Кондратьев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Россия – это не та страна, которая что-то отдает. Мы рано или поздно примем закон о том, что территории России отчуждению не подлежат. Будь то Курилы, будь то Сахалин, будь то Крым, будь то что-то другое", – самоуверенно высказался политик страны-агрессора.

Оккупация Крыма "Зеркало недели"

Кроме того, он цинично попытался опровергнуть факт российского вооруженного вторжения в Украину, заявив, что якобы никакой оккупации не было.

"Что касается этих удивительных заявлений про оккупацию, войну или еще что-то. Нужно понимать, что оккупацией является отторжение земли войсками воюющей стороны на основе объявления войны и введения войск на территорию противника", – ехидно отметил Кондратьев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее нелепым заявлением о Крыме отличился депутат нелегитимной Госдумы России Олег Нилов.

Он заявил, что Украина якобы обязана открыть Северо-Крымский канал, поскольку летом ее гражданам из-за эпидемии коронавируса придется ездить отдыхать на полуостров.

А пропагандистка Ольга Скабеева обозвала президента Украины Владимира Зеленского сумасшедшим из-за подписания указа о том, что 26 февраля станет Днем сопротивления Крыма российской оккупации.

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