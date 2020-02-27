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27 февраля • обновлено в 18:43
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В Совфеде России пригрозили "узаконить" оккупацию Крыма

4.2т
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Россия намерена принять закон, который сделает невозможным возвращение захваченных ею территорий других стран, включая украинский Крым.

Об этом в эфире пропагандистской программы "60 минут" телеканала "Россия 1" заявил одиозный член комитета Совета федерации России по международным делам Алексей Кондратьев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Россия – это не та страна, которая что-то отдает. Мы рано или поздно примем закон о том, что территории России отчуждению не подлежат. Будь то Курилы, будь то Сахалин, будь то Крым, будь то что-то другое", – самоуверенно высказался политик страны-агрессора.

Оккупация Крыма

Оккупация Крыма

"Зеркало недели"

Кроме того, он цинично попытался опровергнуть факт российского вооруженного вторжения в Украину, заявив, что якобы никакой оккупации не было.

"Что касается этих удивительных заявлений про оккупацию, войну или еще что-то. Нужно понимать, что оккупацией является отторжение земли войсками воюющей стороны на основе объявления войны и введения войск на территорию противника", – ехидно отметил Кондратьев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Аннексия Крыма российская пропаганда
Место
Россия
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
В общем и целом сьехидничал правильно.В русле конвенции ООН о праве наций на самоопределение.
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Крым никогда Украине не передавался, а всегда принадлежал России, даже когда был в пользовании УСССР.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Ну все правильно он сказал
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