В собственный день рождения: на Донбассе погиб юный боец ВСУ

В зоне ООС на Донбассе 31 марта погиб боец Вооруженных сил Украины. Трагедия произошла в день рождения парня.

Об этом написала волонтер Karin из Днепра на своей странице в Twitter, отметив, что еще успела поздравить Героя с праздником до его гибели.

"Моя детка, солнышко. Сегодня поздравила с днюхой, а после получила сообщение, что все. Димки больше нет. Только смеялись, что пора тебя усыновить. Как не разорваться от боли?" — написала она, опубликовав фотоподборку юного защитника.

Погибший боец ВСУ Twiter Karin

Погибший боец ВСУ Twiter Karin

Погибший боец ВСУ (слева) Twiter Karin

Погибший боец ВСУ (крайний справа) Twiter Karin

Моя дитинка, сонечко. Сьогодні привітала з Днюхою, а після отримала повідомлення що все. Дімки більш нема.

Тільки сміялись що пора тебе всиновити...

Як не розірватись від болю? pic.twitter.com/uOBjRShMxS — Karin (@karoDnepr) 31 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения ООС на Донбассе с 18 по 22 марта в боях за Украину погибли пятеро воинов: Евгений Керечанин (20 лет, боец 54-й ОМБр, Сумская область), Сергей Валах, (34 года, старший солдат 93-й ОМБр, Днепр), Максим Сырин (36 лет, солдат 93-й ОМБр, Станица Луганская), Владимир Маркевич (48 лет, старший боевой медик 24-й ОМБр, Львовская область), Артур Бурлака (19 лет, солдат 108-го ОГШБ 10-й бригады, Ивано-Франковск).

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