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В собственный день рождения: на Донбассе погиб юный боец ВСУ

2.2тЧитать материал на украинском

В зоне ООС на Донбассе 31 марта погиб боец Вооруженных сил Украины. Трагедия произошла в день рождения парня.

Об этом написала волонтер Karin из Днепра на своей странице в Twitter, отметив, что еще успела поздравить Героя с праздником до его гибели.

"Моя детка, солнышко. Сегодня поздравила с днюхой, а после получила сообщение, что все. Димки больше нет. Только смеялись, что пора тебя усыновить. Как не разорваться от боли?" — написала она, опубликовав фотоподборку юного защитника.

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На Донбассе героически погиб украинский десантник: опубликовано фото

Погибший боец ВСУ

Погибший боец ВСУ

Twiter Karin

Погибший боец ВСУ

Погибший боец ВСУ

Twiter Karin

Погибший боец ВСУ (слева)

Погибший боец ВСУ (слева)

Twiter Karin

Погибший боец ВСУ (крайний справа)

Погибший боец ВСУ (крайний справа)

Twiter Karin

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения ООС на Донбассе с 18 по 22 марта в боях за Украину погибли пятеро воинов: Евгений Керечанин (20 лет, боец 54-й ОМБр, Сумская область), Сергей Валах, (34 года, старший солдат 93-й ОМБр, Днепр), Максим Сырин (36 лет, солдат 93-й ОМБр, Станица Луганская), Владимир Маркевич (48 лет, старший боевой медик 24-й ОМБр, Львовская область), Артур Бурлака (19 лет, солдат 108-го ОГШБ 10-й бригады, Ивано-Франковск).

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
В раю его ждут 30 свиноматок.
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Юг Руси
Юг Руси
С утра пырымога была, а к вечеру зрада подкралась! Ну, как говорится, не.уй шастать
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Савченко Александр
Савченко Александр
ОПА ! Одним выблядком меньше, да и к нему + 4 ! Заметьте, не к нему в дом пришли, а он приперся на Донбасс заработать гроши, убивая людей ! А ведь мог дать "потомство" с волонтершей - не вышло ! Прибили вислоухого ублюдка !
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