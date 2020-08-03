В СНБО заявили о семи днях без потерь на Донбассе

Режим прекращения огня, который наступил на Донбассе с полночи 27 июля, выполняется. В течение семи дней боевых потерь не зафиксировано.

Об этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины. В ведомстве уточнили, что одиночные случаи нарушения перемирия не носят системный характер.

"В отличие от предыдущих "рождественского", "хлебного", "школьного" и многих других объявленных приостановок огня, которые насчитывали несколько дней, сегодня продолжается уже седьмой день перемирия без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь", – сказано в сообщении.

По данным программно-аппаратного комплекса СОТА, с помощью которого проводится комплексный анализ для подготовки и принятия решений в сфере нацбезопасности, до перемирия ежедневные обстрелы достигали 16-18 раз, подавляющее большинство из них велось прицельно с применением тяжелого вооружения – артиллерии, минометов, противотанковых ракетных комплексов, а также беспилотных летательных аппаратов и снайперского оружия. Также ежедневно потери ВСУ составляли 2-3 погибших и 6-8 раненых. Такие же потери несли и оккупанты.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, любым попыткам дискредитации мирных инициатив, в том числе и провокациям на линии столкновения, будет дан жесткий отпор.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение уходящей недели, с 27 июля по 2 августа, на Донбассе было зафиксировано 14 редких неприцельных обстрелов (иногда одиночные выстрелы) со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.