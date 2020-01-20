"Должны быть готовы": в СНБО заговорили о силовом сценарии Украины на Донбассе

Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому возвращению временно оккупированных территорий Донбасса под свой контроль.

Однако это требует длительного времени и соответствующих политических решений со стороны власти, отметил в интервью "Донбасс. Реалии" генерал-майор ВСУ, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Деоккупация Донбасса

"Мое мнение: ВСУ должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение. Насколько это будет возможно, зависит уже от работы политиков на уровне поддержки других государств. Потому что, если бы не было поддержки Хорватии со стороны стран НАТО, то не было бы и хорватского сценария", – сказал он, напомнив об историческом опыте Хорватии.

"Все зависит от того, насколько мы подготовим свои вооруженные силы. А мы должны быть готовы к этому и занимаемся отработкой освобождения нашей, подчеркиваю, нашей земли. Мы не захватываем чужие земли, мы освобождает свои земли", – подчеркнул Кривонос.

Вместе с тем, он признал, что прежде чем такой вариант будет реализован, Украине предстоит воплотить целый комплекс мер: продолжение политического движения на продолжение и усиление санкций в отношении Российской Федерации, создание надежной системы территориальной обороны, а также усиление ВСУ и способности их вести активные наступательные действия.

"И в том случае, когда этот комплекс мер будет выполнен, и когда есть политические решения по России – пока Россия категорически не хочет их выполнять – тогда за счет усиления санкций и ослабления России мы должны понимать, что у нас есть возможность освободить свои территории силовым путем. В случае, если Россия ничего не будет делать, чтобы поддержать подразделения сепаратистов", – объяснил свое видение силового сценария замсекретаря СНБО.

Он уточнил, что реализовать такой комплекс шагов Украина не сможет без международной поддержки, а также без самостоятельной кропотливой работы. "Это не за месяц-два проводится, но это возможно", – резюмировал Кривонос.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Кривонос заявил, что в 2014 году ВСУ могли разгромить колонну террористов "ДНР" во главе с Игорем Гиркиным (Стрелковым), но не получили соответствующую команду. Он обвинил в этом Виктора Муженко, который тогда был начальником Генштаба ВСУ, и упрекнул его в "предательстве и сливе".

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