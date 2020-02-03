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3 февраля • обновлено в 14:37
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В СНБО раскрыли хитрый план Путина по дестабилизации Украины

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Президент страны-агрессора России Владимир Путин намерен как можно больше дестабилизировать ситуацию в Украине – а именно, путем расслоения общества.

Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны генерал-майор Сергей Кривонос. Своей точкой зрения он поделился в интервью "ФАКТАМ".

По его словам, сейчас многие говорят, якобы нашей стране нужно готовится к возможной активизации боевых действий на Донбассе весной-летом этого года. Поскольку РФ, сосредоточив на границе огромное количество войск, хочет установить контроль над Украиной и соседней Беларусью.

Кривонос указал на коварный план Путина по дестабилизации Украины

Кривонос указал на коварный план Путина по дестабилизации Украины

Однако генерал считает, что это не совсем так. Поскольку сейчас противник ставит перед собой другие планы.

"Вопрос не только в нашей готовности, но и в готовности россиян", – сказал Кривонос.

Он убежден, что на этом этапе основной задачей России является дестабилизация ситуации внутри Украины – причем разными способами.

"В том числе, дискредитируя и правительство, и парламент, и непосредственно президента, мол, они не могут навести порядок в стране и удержать его на должном уровне", – добавил замсекретаря СНБО.

При этом уточнил, что эта тактика направлена не только на правительство, но и на простых граждан Украины.

"Цель Кремля – чтобы, дискутируя по определенным вопросам, украинцы если не ненавидели друг друга, то хотя бы отчаянно спорили. Чем больше расслоено общество, тем сложнее им управлять", – подытожил Кривонос.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские эксперты считают, что очередное обострение ситуации на Донбассе свидетельствует о нарушении договоренности между президентами Зеленским и Путиным во время "нормандского саммита" в Париже – решения о полном прекращении огня, начиная с 1 января 2020 года.

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Автор
Дина Баронова
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Сергей Кривонос Владимир Путин
Место
Украина
Тег
политика
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Питон Каа
Питон Каа
Вовсе незачем Путину придумывать столь "хитрые" планы по расслоению и дестабилизации украинского общества, ибо со всем этим прекрасно справляются и парламент и правительство и непосредственно Президент Украины (скоро героя России ему присвоят, как и Трампу).
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васильевич василий
васильевич василий
Опять Шатун
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Никитенко Сергей
Никитенко Сергей
Опять Путлер обоссал Украину нашу!(((
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Кор Павел
Кор Павел
Никитенко Сергей, шо опять!?
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