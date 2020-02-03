В СНБО раскрыли хитрый план Путина по дестабилизации Украины

Президент страны-агрессора России Владимир Путин намерен как можно больше дестабилизировать ситуацию в Украине – а именно, путем расслоения общества.

Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны генерал-майор Сергей Кривонос. Своей точкой зрения он поделился в интервью "ФАКТАМ".

По его словам, сейчас многие говорят, якобы нашей стране нужно готовится к возможной активизации боевых действий на Донбассе весной-летом этого года. Поскольку РФ, сосредоточив на границе огромное количество войск, хочет установить контроль над Украиной и соседней Беларусью.

Кривонос указал на коварный план Путина по дестабилизации Украины

Однако генерал считает, что это не совсем так. Поскольку сейчас противник ставит перед собой другие планы.

"Вопрос не только в нашей готовности, но и в готовности россиян", – сказал Кривонос.

Он убежден, что на этом этапе основной задачей России является дестабилизация ситуации внутри Украины – причем разными способами.

"В том числе, дискредитируя и правительство, и парламент, и непосредственно президента, мол, они не могут навести порядок в стране и удержать его на должном уровне", – добавил замсекретаря СНБО.

При этом уточнил, что эта тактика направлена не только на правительство, но и на простых граждан Украины.

"Цель Кремля – чтобы, дискутируя по определенным вопросам, украинцы если не ненавидели друг друга, то хотя бы отчаянно спорили. Чем больше расслоено общество, тем сложнее им управлять", – подытожил Кривонос.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские эксперты считают, что очередное обострение ситуации на Донбассе свидетельствует о нарушении договоренности между президентами Зеленским и Путиным во время "нормандского саммита" в Париже – решения о полном прекращении огня, начиная с 1 января 2020 года.

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