В СНБО озвучили итоги двух недель перемирия на Донбассе

Мирослав Семенюк Расследования 15:46, 10.08.2020 Обновлено: 16:18, 10.08.2020

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил соблюдение режима прекращения огня на Донбассе.

Как сообщается на официальном сайте СНБО, единичные случаи нарушения перемирия не имеют системного характера.

"В отличие от многих ранее объявленных приостановок огня, которые насчитывали несколько дней, сегодня продолжается уже пятнадцатый день перемирия без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь", – отметил Данилов.

Он выразил надежду, что достигнутые Трехсторонней контактной группой договоренности и в дальнейшем будут выполняться.

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