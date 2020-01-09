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9 января • обновлено в 11:43
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Сбила ракета РФ? В СНБО сделали громкое заявление по крушению Boeing 737

26.3т
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Среди возможных версий причин крушения самолета МАУ в Тегеране будет рассмотрена и атака Boeing 737 зенитной ракетой российского ЗРК "Тор".

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, написал на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов. По словам Данилова, группа из 45 украинских экспертов, которая уже прибыла в Иран в ночь на 9 января, будет искать обломки ракеты, которой могли сбить пассажирский лайнер.

Секретарь СНБО подчеркнул, что делегация ведет переговоры с представителями компетентных органов Ирана, в том числе иранского ИСАО – международной организации гражданской авиации. Всего рассматривается четыре ключевых версии причин катастрофы:

  • поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор", так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети;

  • столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом;

  • разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;

  • взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

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Данилов уточнил, что в состав комиссии по расследованию трагедии включены специалисты, которые также принимают участие в международном расследовании атаки российских военнослужащих на малазийский "Боинг" МН-17 17 июля 2014 года в воздушном пространстве Украины, а также в экспертизе фрагментов российской зенитной ракеты "Бук", которая сбила малазийский самолет.

"Наша комиссия в данный момент согласовывает с иранскими властями вопрос выезда на место катастрофы и намерена провести поиски обломков российской зенитной ракеты ЗРК "Тор" согласно тем данным, которые были опубликованы в интернете. Мы используем все наработки по расследованию атаки на "Боинг" МН-17, чтобы установить истину и в деле о гибели украинского самолета в Тегеране", – сказал секретарь СНБО.

Катастрофа МАУ в Иране

Катастрофа МАУ в Иране

Он подчеркнул, что ход дипломатических переговоров с иранской стороной дает все основания надеяться на сотрудничество по всем вопросам, включая участие украинской комиссии в расшифровке "черных ящиков" разбившегося самолета.

"Расследование гибели украинских граждан находится на личном контроле президента Украины, обо всех данных, которые возможно опубликовать, мы будем немедленно информировать украинское общество и СМИ", – пообещал Данилов.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персона
Алексей Данилов
Место
Украина
Тег
СНБО
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Федераст Пукинец
Федераст Пукинец
Американцы не того прибили, надо было на плешивую голову путлера ракету сбросить
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Ирис Ирис
Ирис Ирис
Вообще, цитировать Бутусова ( который в юности лечился в психоневрологическом диспансере) это дискредитировать, и так подмоченную фейками, репутацию Обоза.
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Габриэлович Антон
Габриэлович Антон
Ну наконец-то про длинную руку кремля дождались версии. Без Путина всякое ЧП и не ЧП вовсе. Помню, много лет назад эстонский паром утонул на Балтике, но уже тогда правилом хорошего тона было приплести версию о причастности русской ПЛ к катастрофе. Наверно правду так и есть: если лимитрофики не будут, в таких случаях, кивать на РФ, янкеля введут против них санкции.
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Федераст Пукинец
Федераст Пукинец
Габриэлович Антон,
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