Сбила ракета РФ? В СНБО сделали громкое заявление по крушению Boeing 737

Среди возможных версий причин крушения самолета МАУ в Тегеране будет рассмотрена и атака Boeing 737 зенитной ракетой российского ЗРК "Тор".
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, написал на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов. По словам Данилова, группа из 45 украинских экспертов, которая уже прибыла в Иран в ночь на 9 января, будет искать обломки ракеты, которой могли сбить пассажирский лайнер.
Секретарь СНБО подчеркнул, что делегация ведет переговоры с представителями компетентных органов Ирана, в том числе иранского ИСАО – международной организации гражданской авиации. Всего рассматривается четыре ключевых версии причин катастрофы:
поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор", так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети;
столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом;
разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;
взрыв внутри самолета в результате террористического акта.
Данилов уточнил, что в состав комиссии по расследованию трагедии включены специалисты, которые также принимают участие в международном расследовании атаки российских военнослужащих на малазийский "Боинг" МН-17 17 июля 2014 года в воздушном пространстве Украины, а также в экспертизе фрагментов российской зенитной ракеты "Бук", которая сбила малазийский самолет.
"Наша комиссия в данный момент согласовывает с иранскими властями вопрос выезда на место катастрофы и намерена провести поиски обломков российской зенитной ракеты ЗРК "Тор" согласно тем данным, которые были опубликованы в интернете. Мы используем все наработки по расследованию атаки на "Боинг" МН-17, чтобы установить истину и в деле о гибели украинского самолета в Тегеране", – сказал секретарь СНБО.
Катастрофа МАУ в Иране
Он подчеркнул, что ход дипломатических переговоров с иранской стороной дает все основания надеяться на сотрудничество по всем вопросам, включая участие украинской комиссии в расшифровке "черных ящиков" разбившегося самолета.
"Расследование гибели украинских граждан находится на личном контроле президента Украины, обо всех данных, которые возможно опубликовать, мы будем немедленно информировать украинское общество и СМИ", – пообещал Данилов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Появились первые фото разбившегося лайнера. Также опубликовано видео с места аварии.
СМИ сообщили, что все пассажиры и члены экипажа погибли.
В результате крушения самолета Boeing 737 погибли 11 украинцев. В сети показали их имена.
Позже МАУ опубликовали полный список погибших пассажиров и членов экипажа во время крушения в Иране самолета Boeing 737. Среди погибших пассажиров были две украинки – Елена Малахова и Ольга Кобюк.
В МАУ заявили, что самолет успел набрать высоту 2 400 м перед крушением, поэтому вероятность ошибки пилотов минимальна.
Согласно одной из неофициальных версий, украинский самолет Boeing-737 по ошибке сбили силы ПВО Ирана.
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