В смертельном ДТП на Житомирщине оказался замешан полицейский: новые детали

За рулем одного из авто, которое стало участником смертельной аварии возле села Скребеличи Овручского района на Житомирщине 8 мая, был работник правоохранительных органов.

Если его вину в ДТП, которая унесла жизни четырех человек, докажут, ему будет грозить до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По предварительной информации, инспектор одного из отделов Главного управления Житомирской облполиции, находясь за рулем Mitsubishi Lancer, не предоставил преимущество автомобилю Daewoo, которым управлял директор госпредприятия "Овручский лесхоз".

ДТП при участии полицейского на Житомирщине

В результате аварии на месте погибли водитель Daewoo и три пассажира этого авто, в том числе 2-летний ребенок. Еще одна пассажирка и водитель Mitsubishi с травмами попали в больницу.

ДТП при участии полицейского на Житомирщине dbr.gov.ua

Отмечается, что следователи ГБР задержали полицейского-участника ДТП. Расследование обстоятельств аварии продолжается.

ДТП при участии полицейского на Житомирщине dbr.gov.ua

"В случае доказательства вины полицейского ему грозит от пяти до 10 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортным средством на три года", – говорится в сообщении.

ДТП при участии полицейского на Житомирщине dbr.gov.ua

ДТП при участии полицейского на Житомирщине dbr.gov.ua

ДТП при участии полицейского на Житомирщине dbr.gov.ua

ДТП при участии полицейского на Житомирщине dbr.gov.ua

ДТП при участии полицейского на Житомирщине dbr.gov.ua

ДТП при участии полицейского на Житомирщине dbr.gov.ua

ДТП при участии полицейского на Житомирщине dbr.gov.ua

ДТП при участии полицейского на Житомирщине dbr.gov.ua

ДТП при участии полицейского на Житомирщине dbr.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомирской области 8 июня в жуткой аварии с участием двух легковых авто погибли трое взрослых и маленький ребенок.

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