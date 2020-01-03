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4 января • обновлено в 00:24
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В "Слуге народа" разгорелся новый скандал вокруг Арахамии: что известно

2.5т
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия якобы улетел в ОАЭ для переговоров с "подозреваемым в убийстве бизнесменом".

Об этом заявил анонимный телеграм-канал "Темный Рыцарь", за которым, как предполагают СМИ, может стоять коллега Арахамии по фракции – Максим Бужанский или Александр Дубинский.

"Цель данных встреч – вернуть компании Сидоренко на украинский рынок печати паспортов и айди-карт. Также Сидоренко требует передать ему оперативное управление полиграфкомбинатом "Украина". Проект ЕДАПС-2 должен быть запущен под предлогом перехода на "страну в смартфоне", – заявил источник.

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При этом он заявил, что "в качестве предоплаты Арахамии переданы в ОАЭ 15 млн долларов наличными".

Давид Арахамия

Давид Арахамия

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В свою очередь телеграм-канал "Белого рыцаря", автором которого в сети называют Арахамию, назвал эту информацию фейком.

"По нашим данным, Арахамия в Киеве сегодня провел минимум три встречи в комитете и с НДУ своей фракции", – написал он.

В "Слуге народа" разгорелся новый скандал вокруг Арахамии: что известно
В "Слуге народа" разгорелся новый скандал вокруг Арахамии: что известно
В "Слуге народа" разгорелся новый скандал вокруг Арахамии: что известно

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как в Украину возвращается коррупционный спрут и чем грозят "новые паспорта" от Арахамии.

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Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Макс Бужанский Александр Дубинский Давид Арахамия
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
ПЕРЕДЕЛ ДАЛ СТАРТ ---ВПЕРЕД ВЫБОРЫ ОТБЫВАТЬ СЛУГИ ,,,,
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