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7 февраля • обновлено в 07:41
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В "Слуге народа" начали собирать подписи за отставку Сытника: опубликованы документы

3.2т
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Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что начал сбор подписей народных депутатов для отставки директора Независимого антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Бланки с автографами отдельных избранников народа были выложены на его странице в Facebook. По утверждению Дубинского, собрано уже более 140 подписей.

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Правда, на фото видно только две страницы документа и 109 подписантов.

Отметим, что 5 февраля Дубинский также сообщил, что Госбюро расследований начало работу по его заявлению о относительно директора НАБУ Артема Сытника.

В "Слуге народа" начали собирать подписи за отставку Сытника: опубликованы документы

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персоны
Александр Дубинский Артем Сытник
Тег
Национальное антикоррупционное бюро Украины
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