В "Слуге народа" начали собирать подписи за отставку Сытника: опубликованы документы

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что начал сбор подписей народных депутатов для отставки директора Независимого антикоррупционного бюро Артема Сытника.
Бланки с автографами отдельных избранников народа были выложены на его странице в Facebook. По утверждению Дубинского, собрано уже более 140 подписей.
Артем Сытник
"Гордон"
Правда, на фото видно только две страницы документа и 109 подписантов.
Отметим, что 5 февраля Дубинский также сообщил, что Госбюро расследований начало работу по его заявлению о относительно директора НАБУ Артема Сытника.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против директора Национального антикоррупционного бюро из-за незадекларированного отдыха.
6 сентября 2019 года Сарненский суд Ривненской области признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области. Тот несколько лет подряд за счет одного из бизнесменов отдыхал на элитном курорте.
В декабре прошлого года Сытника внесли в реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.
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