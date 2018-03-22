В Славянске чиновники три года не могут построить жилье для переселенцев за деньги ЕС

В прифронтовых Славянске и Краматорске за три года не смогли обустроить общежития для переселенцев, несмотря на выделенные Евросоюзом выделил несколько миллионов евро.

Чиновники годами кормили европейских коллег лишь обещаниями. Конфуз в том, что кругленькую сумму выдали еще в 2015-м году, а через три года евро подорожал, передает ТСН.

В Украине более полутора миллиона переселенцев. Помочь им с жильем в первую очередь обещали. Евросоюз дал деньги на ремонт пяти общежитий. Заселиться сюда должны были еще осенью 2016 года.

Отмечается, что все, на что сподобились славянские чиновники, имея на руках 800 тысяч евро – снять старую крышу и поставить новые окна в одном из общежитий для переселенцев.

Еще в апреле 2015-го года ЕС выделил Украине деньги на реконструкцию старых зданий. Местным властям нужно было лишь найти фирму-застройщика. Спонсоры ждали три года, терпеливо сносили оправдание здешних чиновников, которые каждый раз переносили сроки, но сейчас терпение лопнуло. Спонсоры говорят, что пора возвращать деньги.

“Нам не важно, как будут возвращаться деньги. Их просто надо будет вернуть. Сейчас будет проведен внутренний аудит. Наши аудиторы выяснят, сколько денег было выдано, сколько не выдано. Сумма денег, которая не была использована – будет возвращена в бюджет ЕС”, – рассказал пресс-атташе ЕС в Украине Давид Стулик.

По словам местных чиновников, официально в городе более 60 тысяч переселенцев. Но почему не помочь с жильем хотя бы 150 семьям – грешат то на бюрократию, то на нечестных ремонтников.

“Мы попали в ловушку. Так получилось, что используя ProZorro, мы постоянно попадали в какие-то казусы”, – говорит один из чиновников.

Ответственный за инвестиции города говорит, что средства в казне. Хотя вспоминает, что получили от европейцев более 33 миллиона гривен. Пока недострои стояли без дела, деньги подъела инфляция. Но кто теперь будет покрывать разницу в курсе – славянская местная власть не знает.

Больше шансов заселить людей в три общежития в Краматорске. Одно – почти готово. Еще два куратор проекта обещает завершить до конца апреля. И тогда деньги возвращать не придется.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Киеве в общежитии для переселенцев произошло жуткое ЧП.