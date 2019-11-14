Пытали и избивали детей: в скандальном одесском приюте нашли "мертвых душ"

В скандальном Центре социально-психологической реабилитации детей Одесской ОГА (бывший приют "Світанок"), где массово издевались над воспитанниками, прокуроры нашли пять "мертвых душ".

Речь идет о фиктивных сотрудниках, которые числятся в штате лишь по бумагам, и на которых государство все это время перечисляло зарплаты, Об этом со ссылкой на свои источнике в прокуратуре сообщила одесский журналист Ирина Гриб в Facebook.

"Эти люди достались новому руководителю, так сказать, в наследство от старого руководства. Поскольку схема действовала давно, сумма там накапала "крупных размеров", – рассказала она.

Приют "Світанок" BBC

Напомним, что летом этого года в Одессе вспыхнул скандал после того, как воспитанники приюта "Світанок" начали рассказывать о побоях, изнасилованиях и других зверствах в этом учреждении.

Только за последнее время из "Світанка" сбегали семеро детей. Одна из них даже пыталась покончить с собой.

После проверки приюта прокуратурой были открыты уголовные производства по пяти статьям Уголовного Кодекса, среди которых "Пытки" и "Сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица". В дело уже вмешался новый глава Одесской области Максим Куцый.

Скриншот сообщения Facebook Ирины Гриб

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в "Світанке" прошли первые обыски.

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