Кабинет министров Украины еще в марте дал разрешение на работу сети торговых центров "Эпицентр".

Соответствующий ответ на запрос от ТЦ, подписанный премьер-министром Денисом Шмигалем, появился в распоряжении OBOZREVATEL.

"На ваше письмо относительно применения подпункта 3 пункта 2 постановления Кабинета министров от 11 марта 2020 №211 (запрет на работу субъектов хозяйствования на период карантина, – Ред.) информируем, что нормы этого подпункта не распространяются на объекты торгового и бытового обслуживания населения, которые осуществляют торговлю средствами гигиены, изделиями медицинского назначения, средствами связи", – говорится в письме.

По сути, Шмыгаль позволил "Эпицентру" на время карантина быть аптекой и продуктовым магазином. Хотя в то же время ТЦ продолжает торговать товарами хозяйственного предназначения, которые не определены постановлением КМУ, как средства первой необходимости и подлежат запрету на реализацию на время карантина.

"По этому поводу обращаю внимание на необходимость проведения дезинфекционных мероприятий, обеспечение проведения усиленного мониторинга и контроля за выполнением санитарно-эпидемиологических мероприятий, а также проведения температурного скриннинга", – добавлено в документе.

Кабмин дал разрешение на работу "Эпицентра"

Интересный момент в документе подметил народный депутат 8-го созыва Борислав Береза. Так запрос на разъяснение от "Эпицентра" поступил в Кабмин 18 марта 2020 года, ответ ТЦ поступил в тот же день.

"Индульгенция от Шмыгаля. И обратите внимание, как оперативно ответил наш премьер-министр. 18.03 получил письмо и моментально ответил. Так же всегда, да?", – спросил экс-нардеп.

Как писал OBOZREVATEL, заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что торговая сеть "Эпицентр" в карантин может продавать только дезинфицирующие средства, а за нарушения ограничений гипермаркеты могут закрыть.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, торговую сеть "Эпицентр" еще до скандала с масками с самолета "Мрія" уличили в спекуляции на респираторах БУК-3 при государственных закупках. Стоимость завысили на 40%.