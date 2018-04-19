В СИЗО Симферополя при странных обстоятельствах погибли 4 человека

В апреле текущего года в СИЗО-1 оккупированного Симферополя неестественной смертью умерли по меньшей мере четыре человека.

Двое из умерших — крымские татары, сообщили источники "Крымской правозащитной группы".

Так, предположительно, 6 апреля найдены повешенными 69-летний Сервер Билялов и 46-летний Олег Гончаров. А 12 апреля в карцере найден повешенным 23-летний Дмитрий Шиповник.

13 апреля в камере №8, где находятся вновь прибывшие, найден с перерезанным горлом 39-летний Ислам Искеров, которого доставили из Джанкоя.

Правозащитники отмечают, что данные о погибших предоставили независимые друг от друга источники. При этом достоверно неизвестны причины смерти крымчан. По одной из версий, Билялов, Гончаров и Шиповник сами повесились, а Искеров перерезал себе горло. Однако Билялов ожидал изменения приговора из-за вновь открывшихся обстоятельств дела. Шиповника нашли повешенным в штрафизоляторе, куда заключенные попадают после тщательного досмотра и пребывают под постоянным наблюдением. Мотивы Искерова перерезать себе горло также непонятны, поскольку его обвинили в краже, а инкриминируемая ему статья предусматривает до 2 лет лишения свободы.

Правозащитники также обращают внимание, что информация о смертях этих людей отсутствует на официальных сайтах Следственного Комитета РФ, Прокуратуры РФ и Федеральной службы исполнения наказаний.

Как сообщал "Обозреватель", российский предприниматель Валерий Пшеничный, который является фигурантом дела о растрате средств на госзаказе Министерства обороны РФ, умер после пыток в СИЗО Санкт-Петербурга.