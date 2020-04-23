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23 апреля • обновлено в 17:10
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СИЗО в Черновцах заставили принять больного коронавирусом: первые подробности

2.2т
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В Черновицкий следственный изолятор 23 апреля доставили задержанного с подтвержденным COVID-19.

Об этом сообщил источник OBOZREVATEL. По его информации, начальник следственного изолятора два дня пытался помешать этому, однако на него якобы надавили из Минюста.

"У задержанного была температура, плохое самочувствие и когда он находился в изоляторе временного содержания, его протестировали на коронавирус. Несмотря на подтвержденный COVID-19, задержанного за нанесение тяжких телесных повреждений все же решили отправить в СИЗО. Два дня начальник не хотел принимать, но его заставили", – сообщил источник.

СИЗО в Черновцах

СИЗО в Черновцах

Wikipedia

Он добавил, что помещение следственного изолятора очень компактное и старое – построено еще в начале XIX века (там находилась австрийская тюрьма). И что создать соответствующие условия, чтобы никто больше не заразился, практически нереально. Более логично было бы пока оставить задержанного в ИВС.

Также, по информации источника, в СИЗО Черновцов, как и в большинстве пенитенциарных учреждений Украины, большая проблема с обеспечением масками, защитной спецодеждой, дезинфицирующими средствами и антисептиками. Соответственно, под угрозой будут как сотрудники СИЗО, так и заключенные.

OBOZREVATEL обратился за комментарием в Государственную уголовно-исполнительную служба Украины. В отделе коммуникации сообщили, что в Черновицкий СИЗО был доставлен подследственный, экспресс-тест которого дал положительный результат, однако сейчас ждут результатов ПЦР-теста.

"Пока Центр общественного здоровья не сообщит о положительном ПЦР-тесте, мы не можем говорить, что у подследственного подтвержден COVID-19", – уточнили в отделе коммуникации.

Также стало известно, что до того, как попасть под следствие, мужчина был в Польше.

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Ранее ряд СМИ распространили информацию о первом подтвержденном случае заболевания у одной из осужденных в Черновицком СИЗО. Однако уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 15 апреля заявила, что это не так.

Она пояснила, что задержанную женщину не допустили в камерные помещения Черновицкого следственного изолятора, так как наличие заболевания у нее обнаружили во время прохождения медицинского обследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновицкой области семья за три дня потеряла юных братьев и бабушку, отец – в тяжелом состоянии.

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Автор
Олег Шевченко Олег Шевченко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Черновцы
Теги
тюрьма Министерство юстиции Украины
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