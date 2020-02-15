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15 февраля • обновлено в 23:08
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В Сирии убит террорист "ДНР" Сало: появились фото

2.4т
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В сети появилась информация об уничтожении в Сирии российского наемника Кирилла Сало, который ранее воевал в рядах террористов "ДНР" на Донбассе.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан ("Штирлиц"). По его выражению, террорист "сходил на концерт Кобзона".

"Сало Кирилл из Курской области сходил на концерт Кобзона в Сирии. Билет стоил 200 рублей. В 2014 - 2015 г. воевал на Донбассе", - написал Штефан, опубликовав снимки погибшего наемника.

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В Сирии убит террорист "ДНР" Сало: появились фото
В Сирии убит террорист "ДНР" Сало: появились фото
В Сирии убит террорист "ДНР" Сало: появились фото

По данным центра "Миротворец", Сало в 2014-2015 г. служил в саперных подразделениях "ДНР". Также проходил контрактную службу в 45-м полку специального назначения ВДВ ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе ликвидировали террориста батальона "Восток" по прозвищу "Заур".

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Темы
Российско-украинский конфликт Конфликт в Сирии Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Сирия
Теги
террористы "ДНР" ДНР Новости ДНР
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Дубровина Алла
Дубровина Алла
Туда ему дорога, к Кобзону, товарищи!!!
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
а чё это обоз ты понаписовал?где хоть какое то заключение о смерти?ну чушь чушпанская.и для кого это
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Andria Viktor
Andria Viktor
Он же не зря превратился в песок,это и есть достижение его жизни,это не каждому дано.
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