В Сирии убит террорист "ДНР" Сало: появились фото

В сети появилась информация об уничтожении в Сирии российского наемника Кирилла Сало, который ранее воевал в рядах террористов "ДНР" на Донбассе.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан ("Штирлиц"). По его выражению, террорист "сходил на концерт Кобзона".

"Сало Кирилл из Курской области сходил на концерт Кобзона в Сирии. Билет стоил 200 рублей. В 2014 - 2015 г. воевал на Донбассе", - написал Штефан, опубликовав снимки погибшего наемника.

По данным центра "Миротворец", Сало в 2014-2015 г. служил в саперных подразделениях "ДНР". Также проходил контрактную службу в 45-м полку специального назначения ВДВ ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе ликвидировали террориста батальона "Восток" по прозвищу "Заур".

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