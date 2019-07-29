В Сирии убили троих террористов "ЛНР": кто они

В Сирии погибли три российских оккупанта, двое из которых ранее принимали участие в войне на Донбассе. Они воевали на стороне террористической "ЛНР".

Как пишет "Новая газета", боевики с позывными "Шаман", "Кайрат" и "Танкист" были ликвидированы 15 июня. Они были членами "ЧВК Щит".

В частности, стало известно, что "Танкист" — это 32-летний Алексей Л. из Перми. В 2004-2006 годах он прошел срочную службу в мотострелковой части, потом работал охранником в родном городе. Осенью 2014 года террорист вступил в батальон "Амур" при группировке "ЛНР", а весной 2015 года перешел в "ЧВК Вагнера". По информации журналистов, он участвовал как в украинской, так и в сирийской военных кампаниях. Примерно осенью 2018 года "Танкист" завербовался в "ЧВК Щит".

Террористы fakty.com.ua

Что касается "Шамана", то это 42-летний Давид Хонда, он же Петр Ш. из Хакасии. Срочную службу в 1995-1997 годах оккупант прошел в железнодорожных войсках. Расследователи предполагают, что после этого он успел поработать в милиции. Позднее Хонда какое-то время служил во Французском иностранном легионе. Вернувшись из легиона, Хонда в 2014–2015 годах воевал на территории Луганской области, в незаконном вооруженном формировании "Витязь".

В "ЧВК Вагнера" Хонда был с сентября 2015 года, а в "Щите" появился осенью 2018 года. Его похоронили на родине в Хакасии 25 июня 2019 года. О третьем погибшем журналистам удалось узнать только его позывной — "Кайрат".

Отмечается, что "ЧВК Щит", к которому примкнули ликвидированные террористы, в Сирии занимается охраной и обороной объектов российской компании "Стройтрансгаз". С 2008 года ее контролирует соратник президента России Владимира Путина Геннадий Тимченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, российское Министерство обороны прокололось на военной выставке, посвященной войне в Сирии. Оно выставило как экспонат свои кассетные бомбы, использование которых ранее отрицало.

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