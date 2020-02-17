В Сирии разгромили российскую базу: момент попал на видео

В сети появились кадры разгрома штаба российских наемников в западном Алеппо (Сирия). На его территории подорвали боевую машину пехоты.

Она была предварительно заминирована и взорвалась в движении. Кадры опубликовал ресурс ebaa.news (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Также этим видео поделился на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). "Опять российских ихтамнетов наминусовали в Сирии и уничтожили их штаб. На Донбасс больше не приедут", – написал он.

Момент взрыва на российской базе в Алеппо Скриншот видео

Момент взрыва на российской базе в Алеппо Скриншот видео

Кроме того, он добавил, что сирийским повстанцам удалось захватить в одном из недавних боев российский танк Т-90. Он опубликовал фото, сделанные западными корреспондентами, и обратил внимание на красноречивый отличительный знак на борту боевой машины. Именно он подтверждает ее принадлежность к российской армии.

"Сирийские повстанцы не только отбили у асадитов новейший путинский танк Т-90 на ходу, но и сумели послать его в бой. Если присмотреться, на левом борту хорошо видно индекс негабаритности Н2200 для перевозки по железной дороге в Российской Федерации", – написал украинский офицер.

Российский танк, захваченный в Сирии AFP

Российский танк, захваченный в Сирии AFP

Российский танк, захваченный в Сирии AFP

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее в сети опубликовали видео уничтожения техники и живой силы армии Башара Асада в Сирии, союзниками которой являются российские наемники. Кадры были сняты 4 февраля возле Алеппо и Идлиба.

Кроме того, на северо-западе Сирии 14 февраля второй раз за неделю сбили военный вертолет Ми-8 армии режима президента Башара Асада.

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