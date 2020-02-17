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17 февраля • обновлено в 16:16
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В Сирии разгромили российскую базу: момент попал на видео

4.1т
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В сети появились кадры разгрома штаба российских наемников в западном Алеппо (Сирия). На его территории подорвали боевую машину пехоты.

Она была предварительно заминирована и взорвалась в движении. Кадры опубликовал ресурс ebaa.news (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Также этим видео поделился на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). "Опять российских ихтамнетов наминусовали в Сирии и уничтожили их штаб. На Донбасс больше не приедут", – написал он.

Момент взрыва на российской базе в Алеппо

Момент взрыва на российской базе в Алеппо

Скриншот видео

Момент взрыва на российской базе в Алеппо

Момент взрыва на российской базе в Алеппо

Скриншот видео

Кроме того, он добавил, что сирийским повстанцам удалось захватить в одном из недавних боев российский танк Т-90. Он опубликовал фото, сделанные западными корреспондентами, и обратил внимание на красноречивый отличительный знак на борту боевой машины. Именно он подтверждает ее принадлежность к российской армии.

"Сирийские повстанцы не только отбили у асадитов новейший путинский танк Т-90 на ходу, но и сумели послать его в бой. Если присмотреться, на левом борту хорошо видно индекс негабаритности Н2200 для перевозки по железной дороге в Российской Федерации", – написал украинский офицер.

Российский танк, захваченный в Сирии

Российский танк, захваченный в Сирии

AFP

Российский танк, захваченный в Сирии

Российский танк, захваченный в Сирии

AFP

Российский танк, захваченный в Сирии

Российский танк, захваченный в Сирии

AFP

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Конфликт в Сирии
Персона
Анатолий Штефан
Место
Сирия
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
КИЕВ, 17 февраля. Украине потребуется $100 млрд инвестиций в течение 50 лет, чтобы преодолеть технологическое отставание от соседних стран, таких как Белоруссия или Словакия. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, представляя в понедельник подготовленную правительством стратегию обеспечения экономического роста путем наращивания инвестиций. Он сравнил степень износа основных фондов на Украине и в некоторых граничащих с ней странах. "У соседей: Словакия - 35%, Белоруссия - 38%, Молдавия - 42%. Украина - 62%. Чтобы нам догнать Белоруссию или Словакию, нам нужно $100 млрд инвестиций в течение 50 лет", - цитирует министра украинское издание "Экономическая правда". "Как ни считай, или производительность, или инвестиции, или модернизация основных средств - нам нужны огромные инвестиции", - подчеркивает Милованов. "С 90-х та промышленность, которая нам осталась, по сути, ее проели, - заявил министр экономики Украины. - агро и ITначали восстанавливаться, но в большинстве случаев инвестиций внутрь страны не было. Потому что деньги выводились из Украины или из компаний. Сегодня мы в том состоянии, которое есть следствие этого", - пояснил он. Описывая состояние дел в украинской экономике, Милованов сказал: "Процент высокотехнологичных товаров и услуг в экспорте - 17%, все остальное - это сырье... В перерабатывающей промышленности 3% высоких технологий". "Наша экономика сегодня детехнологизирована. Нам это надо восстанавливать и догонять мир" - сказал он.
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3
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Александрович Валера
Александрович Валера
Не тот нынче Штирлиц пошел
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Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
Ну наконец-то хорошая новость, Слава Украине, ну и ребятам сирийцам, которые маска.лей на нитки распускают...
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