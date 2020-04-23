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23 апреля • обновлено в 14:08
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В Сирии ликвидировали террориста "ДНР" из базы "Миротворец"

1.6т
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В Сирии ликвидировали 29-летнего террориста Дмитрия Манько ("Демон", "Лис"), который ранее воевал против Украины в составе группировки "ДНР".

Об этом написал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Убитый оккупант был родом из города Шахтерск Донецкой области. Он значился в списке военных преступников на сайте "Миротворец".

Террорист Дмитрий Манько

Террорист Дмитрий Манько

Telegram-канал Анатолия Штефана

"200 бригада (всплыл). Январь 2020, Манько ("Лис"/"Демон") Дмитрий сходил на концерт Кобзона в Сирии. Принимал участие в боевых действиях на Донбассе в составе "Сомали", – написал защитник Украины.

Приближенные к боевику утверждают, что его убили в Сирии еще в январе 2020 года, но информация об этом всплыла только весной.

Террорист Дмитрий Манько

Террорист Дмитрий Манько

Telegram-канал Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 апреля в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе был ликвидирован 19-летний российский террорист "ДНР" Дмитрий Марков ("Москва"). Уроженец Енакиево также был в базе "Миротворца".

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Конфликт в Сирии Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Тег
террористы "ДНР"
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Украина воюет в Сирии?
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