Убивали украинцев на Донбассе: в Сирии ликвидировали российских террористов

В Сирии убили российских оккупантов Петра Корягу ("Домового") из Владивостока, а также Сергея Карпенко. Ранее они воевали на стороне террористов "ДНР" на Донбассе.

Как сообщил на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц), боевика "Домового" ликвидировали 29 октября. Он числился в списках сайта "Миротворец".

"200 бригада. Хроники "гражданской" войны. 29.10.19 Коряга "Домовой" Петр из Владивостока сходил на концерт Кобзона в Сирии. Билет стоил 200 рублей. До Сирии искал возможность сходить на концерт на Донбассе. Все будет Украина и победа за нами!" – написал защитник Украины.

Террорист Петр Коряга Facebook Анатолия Штефана

Сообщение о ликвидации террориста Telegram-канал Анатолия Штефана "Штирлица"

Что касается Карпенка, то о его ликвидации сообщил на своем Telegram-канале блогер Фашик Донецкий. по его словам, террориста также убили в октябре в Сирии.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 9 ноября террористы на Донбассе понесли потери в количестве шести человек. Из них трое – бесповоротные и трое санитарные. А 7 ноября оккупанты потеряли три человека убитыми и одного из-за ранения.

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