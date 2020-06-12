Оккупанты 12 июня запустили подачу в Симферополь артезианской воды из скважин, чтобы покрыть дефицит в водохранилищах.

Об этом сообщил гендиректор оккупационного предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов на церемонии запуска, передает "Интерфакс". По подсчетам компании, таким образом можно будет покрыть примерно 1/6 часть потребности города.

Запуск воды в Симферополь kianews24.ru

"Мы закончили первый этап работ, который позволил нам от села Вилино до площадки недалеко от Симферополя пригнать артезианскую воду. Это впервые за историю нашего города, традиционным источником водоснабжения которого являются водохранилища поверхностного водостока", – рассказал Баженов.

Реконструированный водозабор, как заявил он, даст Симферополю около 22 тысяч куб. метров воды в сутки. Потребность в воде составляет до 150 тысяч куб. метров.

К началу июля планируется реконструкция еще одного водозабора. Оккупанты надеются, что к середине лета город будет получать из скважин до 55 тысяч куб. метров питьевой воды в сутки.

Запуск воды в Симферополь kianews24.ru

"Интерфакс" добавил, что к 1 июня уровень наполнения водохранилищ естественного стока аннексированного полуострова оказался в 2,3 раза ниже, чем к лету прошлого года.

Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов ранее назвал текущий год одним из самых засушливых для полуострова за 150 лет. Наиболее напряженная ситуация, в частности из-за отсутствия осадков, сложилась в Симферополе.

До оккупации Крыма около 85% потребностей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра.

Запуск воды в Симферополь kianews24.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший украинский разведчик Петр Копка заявил, что отказ от подачи воды в аннексированный Крым может стать "ответкой" Украины для России и возможностью для возвращения полуострова.

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