В штабе Вилкула заявили о нарушениях на выборах

Оппозиционеры будут бороться против фальсификаций и защищать каждый голос, отданный украинцами за мир и развитие.

Наблюдатели от Александра Вилкула зафиксировали более сотни нарушений законодательства на избирательных участках по всей стране, – сообщил уполномоченный представитель Александра Вилкула в Центризбиркоме Владислав Забарский. Он подчеркнул, что таким образом власть пытается повлиять на ход выборов.

"Накануне мы предполагали, что власть и все, кто с ней связан, будут пытаться исказить волеизъявление граждан. Наши опасения подтверждаются. Информация, которая поступает к нам от наблюдателей, говорит о том, что нарушения допускаются по наущению власти и при ее попустительстве", — сказал Забарский.

Он отметил, что видна слаженная работа наблюдателей от двух кандидатов.

Забарский заявил, что накануне дня голосования Центральная избирательная комиссия приняла решение, которое может существенно повлиять на исход выборов.

Александр Вилкул Предоставлено пресс-службой Александра Вилкула

"Вчера произошел вопиющий случай в истории избирательного процесса, когда ЦИК, под покровом ночи, в 23:59, приняла совершенно противозаконное решение. По сути, Центризбирком изменил процедуру замены членов избирательной комиссии и создал условия, когда по акту, составленному на участке председателем комиссии, подписанному присутствующими наблюдателями и членами комиссии, можно признать, что кто-то из членов избиркома не выполняет свои обязанности. И на этом основании исключить его из состава комиссии, а на его место поставить человека, которого предложит председатель. Мы предполагаем, что таким образом власть, имеющая большинство в комиссиях, получит возможность исключать нелояльных членов избиркомов", — отметил представитель Вилкула в ЦИК.

По словам Забарского, неконтролируемых членов комиссии теперь могут исключать прямо в момент подсчета голосов. "Таким образом они могут создать удобные условия для фальсификации, которая, как известно, происходит именно на участках", — отметил он.

По словам Забарского, представители Вилкула совершенно случайно узнали о том, что ЦИК планирует принимать такое решение. "Лишь один член комиссии во время заседания Центризбиркома попытался возразить. Но ему не дали выступить больше двух минут, при регламенте выступления в пять минут", — рассказал Забарский.

По его словам, штаб Александра Вилкула уже проинструктировал наблюдателей и членов комиссий относительно того, как действовать, чтобы не допустить использования такого решения Центральной избирательной комиссии.

"При этом мы понимаем, что существует еще и фактор провластных парамилитарных организаций, которые могут запугивать нелояльных власти членов комиссий. Мы будем отслеживать этот момент. Нельзя дать им реализовать такой сценарий. Мы будем ждать окончания выборов и надеемся на то, что здравый смысл и закон восторжествуют, а выбор народа Украины не будет украден", — подытожил Владислав Забарский.

Он указал также на нарушения, связанные с организацией избирательного процесса.

"На многих участках в западных областях участки открылись несвоевременно, а бюллетени выдаются людям без паспортов. Также незаконно используются штампы "выбыл" напротив фамилий разных кандидатов. По каждому из этих случаев наши наблюдатели составили акты и подали соответствующие жалобы. Мы будем добиваться, чтобы до начала подсчета голосов все факты нарушений были рассмотрены и по ним были приняты решения. При необходимости мы обратимся в суды", — отметил представитель Вилкула в ЦИК.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине проходят выборы президента-2019.

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