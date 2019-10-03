В штабе ООС развенчали фейк о выведении сил Нацгвардии с Донбасса

В пресс-службе Операции объединенных сил (ООС) опровергли информацию о том, что якобы в связи с протестами в Киеве из зоны ООС выводятся подразделения Национальной гвардии.

"Все выполняют задания так, как должно быть", – заявили они OBOZREVATEL, комментируя информацию, обнародованную в Telegram-канале Сварщик.

"В социальной сети каждый может писать всё, что считает нужным. Но у нас никаких мероприятий не проводится. Это все, что я могу сказать в качестве комментария Telegram-канала Сварщик", – подытожили в ООС.

Военнослужащие Нацгвардии выполняют задания Официальный сайт Национальной гвардии Украины

Напомним, 3 октября этот Telegram-канал опубликовал сообщение о том, что якобы из-за "волнения украинских националистов" в столицу Украины направляются подразделения Нацгвардии, которые в настоящее время находятся на Донбассе.

Как писал OBOZREVATEL, 1 и 2 октября в Киеве и ряде других городов Украины прошли акции протеста против подписания так называемой формулы Штайнмайера.

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