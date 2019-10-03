Главная Новости
3 октября • обновлено в 15:49
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

В штабе ООС развенчали фейк о выведении сил Нацгвардии с Донбасса

1.4т Читать материал на украинском

В пресс-службе Операции объединенных сил (ООС) опровергли информацию о том, что якобы в связи с протестами в Киеве из зоны ООС выводятся подразделения Национальной гвардии.

"Все выполняют задания так, как должно быть", – заявили они OBOZREVATEL, комментируя информацию, обнародованную в Telegram-канале Сварщик.

"В социальной сети каждый может писать всё, что считает нужным. Но у нас никаких мероприятий не проводится. Это все, что я могу сказать в качестве комментария Telegram-канала Сварщик", – подытожили в ООС.

Военнослужащие Нацгвардии выполняют задания

Военнослужащие Нацгвардии выполняют задания

Официальный сайт Национальной гвардии Украины

Напомним, 3 октября этот Telegram-канал опубликовал сообщение о том, что якобы из-за "волнения украинских националистов" в столицу Украины направляются подразделения Нацгвардии, которые в настоящее время находятся на Донбассе.

Новости
"Зелю геть!" По Украине прокатилась новая масштабная волна протестов. Фото и видео

Как писал OBOZREVATEL, 1 и 2 октября в Киеве и ряде других городов Украины прошли акции протеста против подписания так называемой формулы Штайнмайера.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Операция Объединенных сил на Донбассе российская пропаганда
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Формула Штайнмайера Национальная гвардия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
1
Смешно
2
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel