В штабе ООС рассказали, что будет после отвода войск на Донбассе

Разведение войск на Донбассе нельзя считать отступлением украинской армии, после отвода создается не "серая зона", а район безопасности.

Об этом на брифинге заявил командующий Операцией Объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко, передает "Укринформ".

"Речь идет о разведении на участке протяженностью до 3 км, тогда как общая протяженность линии разграничения составляет более 400 км. К тому же разведение происходит зеркально с вражеской стороны... Войска отводятся меньше, чем на километр с обеих сторон, что значительно уменьшит возможность ведения прицельного огня из стрелкового оружия ", - сказал он.

По его словам, меры разведения на первом участке в Станице Луганской прошли успешно, сейчас продолжается разведения на участке возле Золотого-4, в частности, началось разминирование территорий и демонтаж фортификационных сооружений.

ВСУ Подробности

"На 29 сутки будет осуществлен доклад о том, что все мероприятия выполнены и на следующий день представители СММ ОБСЕ проведут верификацию выполненных мероприятий по разведению сил. На очереди третий участок разведения - в районах украинской Богдановки и оккупированного Петровского в Донецкой области. Там разведения сил начнется, как только представители ОБСЕ подтвердят тишину в течение семи дней", - заявил Кравченко.

В то же время он заверил, что органы правопорядка работают на участке разведения в усиленном режиме.

"Подчеркиваю, что люди не остаются беззащитными, не оказываются ни в каких "серых зонах". Жители Золотого-4 были и остаются под контролем Украины. ... Свои обязанности выполняют и будут выполнять представители Нацполиции, Нацгвардии Украины и Госпогранслужбы, а также местной власти", - подытожил командующий ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кравченко также заявил, что при условии соблюдения террористами режима тишины отвод войск в Петровском может начаться 8 ноября.

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