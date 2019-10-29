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29 октября • обновлено в 14:06
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Разведение войск на Донбассе: в штабе ООС дали окончательный ответ

2.3т Читать материал на украинском

В штабе Операции Объединенных сил официально подтвердили начало отвода войск на Донбассе у поселка Золотое.

Комментарий по этому поводу появился на странице ведомства в Facebook с уточнением о том, что разведение началось в двустороннем порядке.

"Сообщаем, что сегодня, 29 октября 2019 года в 12:00 начался процесс разведения с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Это стало возможным из-за соблюдения режима тишины в течение последней недели. Представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ было подтверждено начало разведения сил и средств", – говорится в сообщении.

Отвод войск на Донбассе

Отвод войск на Донбассе

nv.ua

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Также в штабе ООС отметили, что украинской стороной будут приняты все необходимые меры, и отвод сил и средств не ослабит оборонительные возможности украинских подразделений на определенном участке.

"А власть ни в коем случае не оставит местное население без внимания, поскольку все мероприятия проводятся с одной целью – безопасность на указанных участках разведения, сохранение жизни и здоровья мирных жителей и военнослужащих. Отмечаем, что обстрел, о котором сообщалось накануне, состоялся не в зоне разведения сил и средств", – подчеркнули в сводке.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Отвод войск на Донбассе
Место
Украина
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Какой тишины? Вчера же Дениска во время прямого эфира на канале ATR попал под обстрел!!! Шоу Денчика раскрыто.
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филипп филипыч
филипп филипыч
хотелось бы послушать что скажет портников на это. подавиться своим гамном или и дальше желчь будет изрыгать?)
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Лично я рада!
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