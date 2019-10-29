Разведение войск на Донбассе: в штабе ООС дали окончательный ответ

В штабе Операции Объединенных сил официально подтвердили начало отвода войск на Донбассе у поселка Золотое.

Комментарий по этому поводу появился на странице ведомства в Facebook с уточнением о том, что разведение началось в двустороннем порядке.

"Сообщаем, что сегодня, 29 октября 2019 года в 12:00 начался процесс разведения с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Это стало возможным из-за соблюдения режима тишины в течение последней недели. Представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ было подтверждено начало разведения сил и средств", – говорится в сообщении.

Отвод войск на Донбассе nv.ua

Также в штабе ООС отметили, что украинской стороной будут приняты все необходимые меры, и отвод сил и средств не ослабит оборонительные возможности украинских подразделений на определенном участке.

"А власть ни в коем случае не оставит местное население без внимания, поскольку все мероприятия проводятся с одной целью – безопасность на указанных участках разведения, сохранение жизни и здоровья мирных жителей и военнослужащих. Отмечаем, что обстрел, о котором сообщалось накануне, состоялся не в зоне разведения сил и средств", – подчеркнули в сводке.

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