Разведение войск на Донбассе: в штабе ООС дали окончательный ответ

В штабе Операции Объединенных сил официально подтвердили начало отвода войск на Донбассе у поселка Золотое.
Комментарий по этому поводу появился на странице ведомства в Facebook с уточнением о том, что разведение началось в двустороннем порядке.
"Сообщаем, что сегодня, 29 октября 2019 года в 12:00 начался процесс разведения с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Это стало возможным из-за соблюдения режима тишины в течение последней недели. Представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ было подтверждено начало разведения сил и средств", – говорится в сообщении.
Отвод войск на Донбассе
nv.ua
Также в штабе ООС отметили, что украинской стороной будут приняты все необходимые меры, и отвод сил и средств не ослабит оборонительные возможности украинских подразделений на определенном участке.
"А власть ни в коем случае не оставит местное население без внимания, поскольку все мероприятия проводятся с одной целью – безопасность на указанных участках разведения, сохранение жизни и здоровья мирных жителей и военнослужащих. Отмечаем, что обстрел, о котором сообщалось накануне, состоялся не в зоне разведения сил и средств", – подчеркнули в сводке.
Как сообщал OBOZREVATEL:
о достижении договоренностей по разведению войск в Петровском и Золотом президент Владимир Зеленский сообщил 1 октября на брифинге.
Отвод войск состоится в рамках реализации плана мирного урегулирования, известного как "формула Штайнмайера".
После разведения сил ожидается проведение выборов в ОРДЛО.
Министр иностранных дел Украины Украины Вадим Пристайко, общаясь с журналистами в Мариуполе, заявил, что украинская сторона 29 октября начала отвод войск в населенном пункте Золотое на Донбассе.
Однако в штабе ООС сначала опровергли слова Пристайко о начале разведения войск в Золотом на Донбассе, сообщив о новых нарушениях режима прекращения огня со стороны террористов.
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