На днях я узнал о себе много нового. В частности, что я – "журналист со скандальным именем", готовый в погоне за сенсацией в буквальном смысле идти по головам. Точнее, ехать.

Именно так обо мне и моем очередном этапе расследования о том, как местные власти на популярном курорте – поселке Кирилловка Запорожской области – убивают Азовское море, зарабатывая на этом немалые деньги – написали на сайте Кирилловского поселкового совета.

Безусловно, я не ожидал, что создатели вскрытой мною схемы, позволяющей трем людям – мэру Мелитополя Сергею Минько, главе Кирилловского сельсовета Ивану Малееву и владельцу ООО "Азов.Сервис", занимающегося вывозом нечистот и отходов, Петру Мелюку – будут рады подобной публичности. Но такая наглость и откровенное вранье стало сюрпризом даже для меня.

Но обо всем – по порядку.

Некоторое время назад я узнал, что три товарища – Минько, Малеев и Мелюк – курируют "маленький бизнес на троих": ежемесячно при их кураторстве ассенизаторы сливают в море порядка 750 тонн нечистот из местных баз отдыха. Экологический ущерб, приносимый подобной деятельностью акватории моря, предприимчивых деятелей особо не волнует. Ведь схема приносит порядка 2 миллионов гривен в день.

Полигон жидких бытовых отходов недалеко от лимана Кадр из видео

Я начал собственное расследование этой истории. Именно оно и стало причиной появления на сайте Кирилловского поселкового совета публикации, повествующей о том, что "журналисты OBOZREVATEL" чуть ли не с боем прорвались на территорию "стратегического объекта" – полигона твердых и жидких бытовых отходов, при этом едва не переехав машиной охранника. Видимо, уж очень хотелось фигурантам моего расследования отвести внимание от собственных персон.

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Так вот, к сведению авторов этой занятной публикации:

- Во-первых, я не являюсь журналистом издания OBOZREVATEL – и никогда им не был.

- Во-вторых, мы не имели возможности превышать скорость и подвергать опасности "охранника", который якобы вышел нас останавливать, так как мы ехали впритык к ассенизатору на скорости максимум 30 км/час. Да и сам человек в кепке, на которой были нарисованы листья конопли, никак не обозначил свое намерение нас остановить. Даже рукой не махнул - попросту не обратил на нас никакого внимания.

- В третьих, на этом полигоне нет никаких ограничительных знаков, запрещающих нахождение на его территории.

Уже после того, как мы объехали полигон, приехал директор ООО "Азов.Сервис", который пытался нас остановить, демонстрируя ксиву. Но этот человек не является работником правоохранительных органов. Так что останавливаться мы не были обязаны. И, честно говоря, не очень-то и хотели: учитывая происходящее в Кирилловке, я бы не удивился даже бандитским разборкам.

В итоге автомобиль директора ехал за нами до самого КПП. Там мы собирались остановиться и сами.

Уже возле КПП мы неожиданно получили "автоматное предупреждение" от полицейских, стоящих на пункте пропуска, которые недвусмысленно дали понять: если будем двигаться дальше – нам прострелят колеса.

По поводу этого инцидента мы уже обратились в полицию. Заявление в МВД зарегистрировали под №843. В частности, в заявлении мы указали, что директор и владелец ООО "Азов.Сервис" Петр Мелюк, а также глава поселкового совета Кирилловки вместе с работниками полиции Кирилловского отдела Мелитопольского отдела полиции в Запорожской области препятствовали деятельности журналистов информационного агентства "Новини Украиїни".

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Я не знаю, на что рассчитывали "герои" моего расследования, устраивая погоню за нашим автомобилем, шоу с автоматами и распространяя последующие лживые публикации о том, как мы куда-то там ворвались, чуть не переехали охранника, крича при этом, что "нам в этой стране все можно" (да-да, именно так написано в пресловутой новости на сайте Кирилловского поселкового совета).

Если рассчитывают на прекращение расследования – вынужден их огорчить: оно продолжится. Потому что те, кто зарабатывает деньги, заливая Азовское море нечистотами, должны за это ответить. Даже если прикрывающий этот в прямом и переносном смысле дурно пахнущий "бизнес" Сергей Минько кабинет мэра Мелитополя меняет на депутатское кресло в Верховной Раде.

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