Полицейский выбросил жену с балкона: появилась версия копа и новые детали трагедии в Северодонецке

Адвокат сержанта полиции Алексея Конева, жена которого получила серьезные травмы при падении с балкона 4-го этажа в Северодонецке, утверждает, что инцидент якобы был попыткой самоубийства.

Об этом, ссылаясь на заявление юриста Олега Мозолева, пишет "Слідство.Інфо". Сама пострадавшая, 27-летняя Дарья Конева, настаивает: с балкона ее скинул муж.

"Подхватил меня на руки, как невесту – и выбросил", – рассказала журналистам женщина. Она уже две недели лежит в больнице с многочисленными переломами и другими травмами, некоторое время провела в реанимации. Маленькая дочь женщины тем временем у ее родителей.

Предшествовала инциденту, как отметила потерпевшая, ссора с мужем из-за алкоголя. Конфликт перерос в драку, которая произошла на глазах у ребенка.

Дарья Конева. Источник: Слідство.Інфо

Дарья пожаловалась на плохое самочувствие. Она готовится к очередной операции на руке: из-за осложнений после перелома ей должны установить специальную конструкцию для фиксации костей.

"Сдвинулись обломки кости в руке и она начала неправильно срастаться. Теперь поставят аппарат Илизарова. Если ухудшится, будут еще спицы. Врачи сейчас не дают никаких прогнозов, ничего не обещают. Может быть и такое, что рука уже не будет функционировать нормально", – сообщила Дарья.

Травмы пострадавшей. Источник: Слідство.Інфо

Травмы пострадавшей. Источник: Слідство.Інфо

Травмы пострадавшей. Источник: Слідство.Інфо

Она рассказала, что после того, как муж стал ее бить, она выбежала на балкон и стала звать на помощь.

"Он потянул меня обратно в комнату, начал угрожать, что если я не закрою рот, выбросит вниз. Я сказала: "Ну, давай!" – вспомнила потерпевшая. После этого мужчина сбросил ее.

Алексей Конев. Источник: Слідство.Інфо

Отец Дарьи Виталий рассказал, что дочь ударилась о крышу остекленного балкона соседей снизу и ветки дерева, которое растет рядом. В результате она получила многочисленные травмы, в частности, перелом четырех ребер, открытый перелом руки, вывих локтя, сотрясение мозга и пробитое легкое.

Муж так ни разу и не пытался с ней пообщаться. "Он исчез. Точно не придет, потому что знает, что виноват и что я ему этого не прощу", – сказала пострадавшая.

В свою очередь адвокат полицейского заявил: "Мой подзащитный полностью отрицает информацию, которую распространяет его жена. Там был семейный скандал, после которого он пошел на кухню – где фактически жил последние полгода. В комнате его не было – поэтому кто как прыгал, он не видел".

Мозолев уверяет, что Дарья якобы долгое время находилась в нестабильном эмоциональном состоянии, а в тот вечер, вероятно, пыталась покончить с собой.

Дарья Конева. Источник: Слідство.Інфо

"Это была попытка покончить жизнь самоубийством, так. Дарья об этом не раз заявляла и, по мнению Алексея, была склонной к этому. Она писала ему, что не хочет так жить, насколько я знаю, была инициатором всех скандалов...

Дарья постоянно говорила: "Ты мне так надоел – что я должен сделать, чтобы ты ушел? Переспать с кем-то другим или, может, выброситься с балкона? Покончить жизнь самоубийством?" В тот вечер они в очередной раз поссорились", – утверждает адвокат копа.

Дарья Конева. Источник: Слідство.Інфо

Алексей Конев (в центре). Источник: Слідство.Інфо

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